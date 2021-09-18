江啟臣批民進黨鴨霸 綠營嗆「陳其邁連任、議會過半」

國民黨高市黨部今辦黨主席選舉高屏區政見說明會，參選的國民黨主席江啟臣批評高雄氣爆案讓高官脫罪，民進黨鴨霸、霸道，對不起高雄人。民進黨高市黨部主委趙天麟回擊說，國民黨不培養人才，每到選舉就只會汙衊，派誰來選舉有什麼不同？民進黨會爭取市民支持，讓陳其邁高票連任，議會也會過半。

江啟臣在政見發表會上說，高雄氣爆案纏訟7年定讞，高雄市有3名基層公務人員有罪，廠商高官卻脫罪，陳菊當監察院長、吳宏謀當中華郵政董事長坐領高薪，這是民進黨的鴨霸、霸道，這就是民進黨對待高雄、南台灣的方式，對不起高雄人、屏東人，民進黨長期將南部視為禁臠，選舉時是鐵票區不能撼動，卻留下衰敗經濟、低落薪資、外移人口與高額負債。

民進黨高市黨部主委趙天麟在臉書回擊指出，國民黨的黨主席選舉，要呈現多沒有國政願景的水準，是他們的家務事；但談到高雄，總是惡意負面謾罵與泛政治化，高雄人既不苟同，更不歡迎。