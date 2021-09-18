不認同杯葛立院議事 柯文哲：高虹安可釘得他們哇哇叫
「3+11」報告被批避重就輕，外界認為是民進黨想保陳時中，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中被媒體問到此事，柯文哲說， 3+11真正錯誤是政治凌駕專業，會議有沒有學者專家出席？如果沒有就奇怪，是怎麼通過的。
柯文哲說，引用故總統李登輝的名言，說清楚講明白，這件事把議會紀錄拿出來看，出席的學者專家是誰，弄清楚公開透明揭露就好，這不是要追究什麼，而是希望在這事件中，把事實真相釐清清楚，如果把案例建立，以後不要犯同樣錯誤。
至於國民黨以杯葛議事方式，立法院無法開議，柯文哲說，立法院院長民進黨，宣布散會，大家就很快樂回家了，像 當時為了萊豬，立法院被癱瘓了12次，對民進黨官員來講正中下懷，最好繼續杯葛，來立法院晃一下就可以回家了。
至於民眾黨該如何監督？柯文哲說，就用理性務實科學態度，如果願意說明，民眾黨立委高虹安就可以把蘇貞昌和陳時中釘得哇哇叫，用統計數字來問，逼他們一條一條回答，若用杯葛，他們就解散，對他們來說更好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言