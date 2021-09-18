不認同杯葛立院議事 柯文哲：高虹安可釘得他們哇哇叫

「3+11」報告被批避重就輕，外界認為是民進黨想保陳時中，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中被媒體問到此事，柯文哲說， 3+11真正錯誤是政治凌駕專業，會議有沒有學者專家出席？如果沒有就奇怪，是怎麼通過的。

柯文哲說，引用故總統李登輝的名言，說清楚講明白，這件事把議會紀錄拿出來看，出席的學者專家是誰，弄清楚公開透明揭露就好，這不是要追究什麼，而是希望在這事件中，把事實真相釐清清楚，如果把案例建立，以後不要犯同樣錯誤。

至於國民黨以杯葛議事方式，立法院無法開議，柯文哲說，立法院院長民進黨，宣布散會，大家就很快樂回家了，像 當時為了萊豬，立法院被癱瘓了12次，對民進黨官員來講正中下懷，最好繼續杯葛，來立法院晃一下就可以回家了。

至於民眾黨該如何監督？柯文哲說，就用理性務實科學態度，如果願意說明，民眾黨立委高虹安就可以把蘇貞昌和陳時中釘得哇哇叫，用統計數字來問，逼他們一條一條回答，若用杯葛，他們就解散，對他們來說更好。