傳退出黨內屏東縣長初選並入閣 鍾佳濱用行動破除謠言

民進黨籍屏東縣長潘孟安明年兩任屆滿，民進黨立委鍾佳濱、周春米和莊瑞雄3人早已佈局爭取黨內縣長初選提名，檯面上的看板比多、比大，檯面下拉攏樁腳也進入近身巷戰；最近坊間傳出鍾佳濱退出黨內初選、人閣等耳語，他今天成立屏南枋寮聯絡處，前縣長曹啟鴻等支持者到場背書力挺，他強調以實際行動展現參與縣長黨內初選到底的決心，破除謠言。

鍾佳濱曾任8年屏東縣副縣長，在屏東北區連任2屆立法委員，他說，由於參與縣長選戰起步較晚，宣傳較低調，加上先前三級防疫期間全面停止選舉活動，坊間最近出現他要退出初選、要入閣等不實謠言，為展現參與縣長初選決心，特別前進屏南成立枋寮聯絡處。

在前縣長曹啟鴻、長治鄉長古佳川、前枋寮鄉長陳軍國、枋寮鄉副主鄭永章等多位代表、村長出席外，鍾佳濱邀請有65年歷史，被列為屏東縣非遺保存團體的明興閣劇團，由團長蘇俊榮領銜公演，宣導施打疫苗注意事項、提倡五倍振興券綁台灣PAY，並宣傳前2個月為全縣小店家申請紓困的特殊事蹟。