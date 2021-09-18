蔡英文發中秋影片 邀各地好朋友線上祝福

蔡英文總統今天在社群媒體上貼出中秋節祝福影片，並邀請香港演員杜汶澤、日本YouTuber三原慧悟、韓國YouTuber金針菇、新住民阮秋姮、王翎鳳等5人錄製短片，為因疫情而無法回鄉團圓的人獻上祝福。蔡英文總統說，相信只要繼續努力防疫，一定能很快再次相聚。

蔡英文總統表示，除了感謝大家在這段期間，為了防疫做的努力，也提到有許多人在這個團圓的時刻仍然堅守崗位，守護著國人，並呼籲大家只要做好防疫，相信很快就能再次團聚。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，受邀的5名好朋友，各自的家鄉也都有慶祝中秋節的習俗，其中來自越南的新住民阮秋姮，曾在2018年擔任國慶典禮主持人，三原慧悟在2019年曾與蔡總統合作拍片，推廣台灣美食，而來自海南島的新住民王翎鳳，則為2019年農村領航獎得主，曾進總統府接受表揚。

范綱皓說，影片已在蔡總統的社群平台正式上線，歡迎大家轉傳給在異鄉的親友，傳遞中秋團圓的祝福。