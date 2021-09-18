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民眾黨效應 時代力量今宣布2022九合一選舉彰化布局

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
時代力量（右起）執行長白卿芬、黨主席陳淑華、縣議員吳韋達、員林市服務處主任鄭宇焱到員林市福寧宮參拜。記者簡慧珍／攝影
時代力量（右起）執行長白卿芬、黨主席陳淑華、縣議員吳韋達、員林市服務處主任鄭宇焱到員林市福寧宮參拜。記者簡慧珍／攝影

彰化縣無黨籍資深縣議員張雪如投向台灣民眾黨，激起時代力量的積極行動，今天時力黨主席陳淑華和執行長白卿芬到彰化縣員林市，和黨籍縣議員吳韋達一起宣布，下屆彰化縣長選舉，時力不席缺，縣議員方面朝向組黨團目標努力，也會接觸優秀且有意願參選的人角逐鄉鎮市長、鄉鎮市民代表。

時力最近在員林市成立服務處，服務處主任鄭宇焱今天表態參選下屆縣議員，展現時力已經開始布局彰化縣的2022九合一選舉。黨主席陳淑華表示，今年9月初時力公告九合一選舉的提名和登記辦法，公告之後，黨中央海選各地優秀且有意願參選下屆選舉的人，她之所以來彰化縣，是因為很多政黨在彰化縣已經起跑，她今天將拜訪彰化市與員林市的優秀且有意願參選的人才。

時代力量秘書長白卿芬表示，2022年選舉，中台灣是一個關鍵區域，彰化縣又是重中之重，時代不可以放棄，預計提名5人參選彰化縣議員，目標是成立黨團，發揮更強的監督力道，時代認為縣議員吳韋達的表現相當亮眼，讓時代對彰化縣選情非常有信心。

對於彰化縣下屆縣長選舉，吳韋達說，時代認為在現有國、民兩黨參選人之外，「希望好可以更好」，時力很努力延攬人才參與下屆縣長選舉，也希望在鄉鎮市長選舉不缺席，至於縣議員選舉，時代看好彰化區、鹿港區、和美區、溪湖區的選情，會努力推出最好的人選，期許下一屆縣議會時力有自己的黨團，希望是一個多元性的議員戰隊，不同的人才一起在議會能夠有更多元展現跟更堅強實力去監督縣政。

九合一選舉 時代力量 台灣民眾黨

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