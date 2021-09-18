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大新竹合併升格夯 中秋街頭現「團圓升級」看板引熱議
新竹縣市合併升格議題延伸話題不斷，近日新竹縣、市街頭陸續出現2面大型看板，以月圓為背景寫下「新竹合併直轄市、團圓升級」等字樣，正好搭上中秋連假格外應景，有網友將看板拍照上傳地方臉書社團，竹竹要合還是不合？引發網路熱烈討論。
「新竹合併」大看板地點分別在新竹縣竹北的高鐵新竹站外路口，恰逢中秋連假，不少外地遊子返鄉都注意到這片大看板，另一面看板則放在新竹市東區的光復路與關新路口，當地往來人車也很多，尤其臨近新竹科學園區，看板一掛出立刻引起討論。
看板以黃澄澄月圓作背景，上頭寫下「新竹合併直轄市、團圓升級」等大字，下方則寫有英文HSINCHU、#新新竹#新幸福等字樣，月亮旁還畫有月兔圖樣，格外應景。
這2面看板都設在重要交通要道，立刻引起地方熱烈討論，有不少網友認同支持合併升格「畢竟新竹上繳稅多，升格後統籌分配款會變多」，也有網友支持合併的方向，橫跨頭前溪的經國橋平常通勤時間塞爆，就知道新竹縣市2邊的交通規畫整合出問題。
但也有網友認為「和不和不是重點，改統籌分配款才是重點」，也有網友持平而論表示，合併之後客觀上利大於弊，單純就合併這件事來討論的話，是該支持的，但現在這種狀況很難，大家都已經無法拋開顏色去看這件事，沒論述更無討論，很可惜。
由於連日來新竹合併升格也被質疑背後有選舉考量，動機不單純，看板一出有網友直言，雖說是要整合生活圈，但又排除竹南科技園區，「這吃相太難看」，也有人認為「司馬昭之心路人皆知」，台灣餅就這麼大，看來只是想盡辦法保飯碗分餅的格局。
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