大陸申請進CPTPP 鄭麗文：台日美關係史上最好？

中國大陸申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台灣揚言申請加入多年，卻仍只聞樓梯響。國民黨立委鄭麗文今批評，台灣多年來依要求鬆綁部分規範，迄今卻未採取要求入會決定性動作，加入CPTPP機會之窗已慢慢關起。

鄭麗文表示，去年11月15日中國大陸簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）第5天後，國家主席習近平就在亞太經合會（APEC）上表態中國大陸將考慮加入CPTPP，今年2月就已與若干CPTPP成員國舉行非正式會談。

鄭麗文說，中國大陸從表態到正式申請加入，也不過才短短300天左右，民進黨政府執政6年，號稱現在是台日、台美關係史上最好時刻，美國萊豬也開放進口，又等到日本政府當主席國，天時、地利、人和具足，為什麼還未正式申請加入？

鄭麗文揶揄，民進黨政府一再宣稱台日友好，主打積極拓展中國大陸以外市場，還威脅人民，不開放萊豬難進CPTPP，就問台灣還要多久？民進黨政府還在睡？國際現實和民進黨的外交成果，就是很骨感，「連抗中保台都做不好」。

鄭麗文表示，待中國大陸加入CPTPP後，在亞太地區經濟整合勢必又能搶下主導權，台灣在國際貿易版圖上恐更加孤苦零丁，民進黨政府應正視台灣正在被國際社會孤立的現實。