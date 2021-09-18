【專家之眼】美英澳潛艇協議 是對法國的背叛？

本月15日美國、英國與澳洲三國領導人，透過高峰會談後發布共同聲明，聲稱建立以AUKUS為名之安全合作關係，但協議其中最重要骨幹項目，則是在於國防科技交流與合作發展軍事系統；而其中最受人矚目之具體合作項目，就是在未來以18個月為期，由美國與英國透過密切諮詢協商，協助澳洲建造核動力潛艦。

澳洲總理莫里森在向媒體發布此項訊息時，就順勢中止從2016年以來與法國軍事國防產業集團合作研製，用以替換目前還在服役之柯林斯級潛艦，並預計將數量擴增至12艘下一代之攻擊級潛艦造艦計畫。

澳洲潛艦更新換代計畫最先是透過2009年版國防白皮書對外宣布此項政策，經過數年規畫作業後，在2015年起由艾伯特（Tony Abbott）政府開始從日本、法國與德國相關潛艦製造商中，開始評選商家承接造艦商約。經過多次波折，最後在2016年4月26日譚保（Malcolm Bligh Turnbull）宣布由當時法國軍工產業DCNS（後來重新改組成為目前之法國軍工產業Naval Group），以法國梭魚（法語：Suffren／英語：Barracuda）級核潛艦為基礎，專門為澳洲所量身打造修改設計之短鰭梭魚（Shortfin Barracuda）級獲選後初步定案。

不過將核動力潛艦修改成為傳統柴電動力潛艦，涉及多項系統必須重新設計，整個過程並不如外界所認為那樣單純；因此從2016年開始，直到2021年9月15日澳洲單方面宣布廢止該項造艦合約，過去5年來澳洲與法國不斷產生爭議，在修改設計過程中亦曾數度突破技術驗證關卡，但最後還是未能順利開工實際執行建造作業，所以才讓澳洲決心另起爐灶，尋求英美協助重新開始造艦規畫作業。

法國面對此等意外情勢發展，目前除嚴重抗議外，更不惜召回駐美與駐澳大使，由此可見巴黎對此極度憤怒。針對AUKUS協議，吾人必須提高視野高度，從國際政治層面，嚴肅思考其中玄機，才能夠理解為何巴黎對此產生如此嚴重反彈，並且由此看出華盛頓拜登政府外交手法確實相當粗糙，必須更審慎注意未來其國家安全團隊如何應對複雜多變世界局勢。

首先是要理解，此等由政府行政部門所主導之外交協議，絕對不會具有像以條約為基礎所構成之軍事同盟關係同等位階，所以絕對不要高估AUKUS聯合聲明重要性。其次就是坎培拉並不聰明，與倫敦以及華盛頓協商獲得技術支援發展核動力潛艦，其技術難度比目前與法國合作造艦計畫只會更高，同時還有甚多環節必須化解各方疑慮，其中包括澳洲本身社會反核聲浪，周邊鄰邦對於核動力儎臺有所抵制，以及國際武器輸出規範雖未明列禁止，但卻存在甚多風險等難關必須加以克服。

再者就是美國、英國、加拿大與澳洲4國之間，本來就存在者由美國所主導，並且獲得1993年與2017年兩個不同年度國防授權法案（NDAA：National Defense Authorization Act）正式建立以「國家技術與工業基礎」（NTIB：National Technology and Industrial Base）為名之跨國軍備產業研發生產合作體制；如今畫蛇添足再增加此項AUKUS以聯合聲明為基礎之安全合作關係，其實就國防安全技術合作實質範圍來說，完全沒有太多具體意義可言。

此外就是本項協議推動過程，將與美國本來就具有密切關係之各方盟友都蒙在鼓裡，並且直接傷害到巴黎對外之軍事合作與國防產業利益，拜登政府團隊在對外正式宣布前，曾經派出資深幕僚向媒體先行簡報，但拜登本人卻未能先知會法國總統馬克龍，此等羞辱巴黎豈能嚥得下去？AUKUS聯合聲明在字裡行間不斷強調三方針對印太區域理念相同，但卻將歐洲其他國家與日本排在圈外，今後要是再倡議價值同盟，恐怕真是難以讓盟友接受。

美國從阿富汗撤軍時，未能充分協調通報當初由其邀約進入阿國境內共同行動盟邦，早就讓其國際信譽受到嚴重質疑。如今希望透過此項未見得能夠提升實質效益之空洞聲明，除加深北京對美國早就存在之疑慮外，更會讓區域內盟友產生被排擠到圈外之不安全感。

儘管美國國務卿布林肯在事後面對法國嚴重譴責時，不斷低姿態示好希望穩住雙方關係，但在國際社會辦理外交，本來就要瞻前顧後多方考慮，如今AUKUS協議在根本上就是以遠在天邊不可確認之利，換來近在眼前必然產生之弊。而且秘密外交本來就具有高度風險性，有些盟友因此心生警惕，可能也不會公開表示。為此沒有辦法增進太多實質關係之空洞聲明，卻開罪具有相當實力之歐洲盟友，顯然拜登政府外交團隊也不怎麼高明啊！