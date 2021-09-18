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月餅被退…居隔物資檢查比照「監獄模式」 檢疫所被抱怨急改善

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
新北市政府提供的關懷物資箱。記者陳俊智/翻攝
新北市政府提供的關懷物資箱。記者陳俊智/翻攝

北部某集中檢疫所要求物流人員拆封民眾包裹、替內容物背書，因物流人員無法配合，導致包裹被退，過節的月餅、生活物資無法送到居隔者手上；本報今天獨家披露此事後，居隔民眾表示，檢疫所拜託物流再送一次貨，而物流人員也說最快今天送達。

集中檢疫所因防疫規定，入所物資全部都要拆封安檢。據悉，檢疫所由警方負責案件，而員警原本會清點，但最近突然改規定，比照「監獄模式」要求寄件者自己清點，由於送貨到是物流，因此清點責任落在物流人員身上，有的公司願意幫忙，但也有公司以「物流不能亂拆民眾包裹」為由拒絕，導致退貨情況發生。

居隔者抱怨，自己是配合政府隔離檢疫，並非做壞事或確診被關，但檢疫所環境差，加上生活種種不便，感覺真的很像在坐牢。

居隔者也質疑，安檢所限定家人寄物資，結果被刁難，但立委張宏陸送龍眼，為何安檢能放行，根本是看人辦事。

事件曝光後，安檢所看護組人員向居隔者稱一切是誤會，已拜託物流再送一次貨，而寄件民眾也接到物流人員電話，稱貨物最快今天送達。

另外，居隔者在檢疫所內除了三餐，還有泡麵當宵夜，今天早餐吃饅頭夾起司荷包蛋、中餐有黃金豬排蓋飯、晚餐是水餃加酸辣湯加雞排，另外還有蘋果當飯後水果。居隔者反映伙食還算不錯，而且新北市政府也有準備防疫物資，不過還是想吃家人寄的月餅應景。

新北市政府提供的關懷物資箱。記者陳俊智/翻攝
新北市政府提供的關懷物資箱。記者陳俊智/翻攝
立委張宏陸送的龍眼。記者陳俊智/翻攝
立委張宏陸送的龍眼。記者陳俊智/翻攝

新冠肺炎 COVID-19 安檢

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