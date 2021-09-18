3＋11非破口？孫大千：欺騙神明的嘴把破口說成是驕傲？

行政院3＋11報告完整曝光後引發熱議，國民黨前立委孫大千今在臉書發文批評，古有趙高指鹿為馬，今有蘇貞昌顛倒黑白。自以為靠著一張可以欺騙神明的嘴巴，就可以把破口說成是驕傲嗎？

孫大千說，如果3+11不是破口，那麼台灣第一波本土疫情的病毒是從任意門過來的嗎？

如果3+11不是破口，那麼全球各大外國媒體的評論通通都是在胡說八道嗎？

如果3+11不是破口，陳時中為什麼要宣布他會負起全部的責任？

如果3+11不是破口，范雲為什麼躲了83天都不敢出來露面？

如果3+11不是破口，李秉穎為什麼要強調專家會議不會支持這樣的政策？

如果3+11不是破口，那麼將近15,000人確診和800多條人命的犧牲是為了什麼？

孫大千認為，天不可欺，民亦不可欺。民進黨政府一次又一次的製造破口，居然還能夠沾沾自喜，謊話連篇，這才是「讓世界讚嘆」。

他說，如果台灣防疫的防線可以像蘇貞昌的臉皮這麼厚，台灣人民就可以高枕無憂了。