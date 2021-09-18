自購108萬劑莫德納疫苗抵台 同機還有三櫃轉往菲律賓
我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗晚間11點25從美國運抵桃園機場，疫苗由華航貨機從美國直從台灣，貨機抵達後，停靠在507貨機坪卸貨，由於莫德納疫苗需以-25至-15°C低溫冷凍保存，地勤人員打開艙門進入貨艙十，冷凍的煙霧瀰漫，地勤人員將三個冷凍櫃的疫苗卸下，由海關工作人員在機邊驗放完成通關程序，疫苗隨即被運送至指定的冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，另外，這架貨機還另外載運了三櫃準備轉運往菲律賓的莫德納疫苗。
總統臉書表示，面對國際疫苗供貨緊張，行政團隊卯足全力，天天寫信、週週視訊會議，多管齊下，不分廠牌都持續催貨，產能最吃緊的莫德納疫苗，當3位美國聯邦參議員訪台，以及美國在台協會AIT處長孫曉雅至總統府時，她也都當面表達，希望能從美國廠直接出貨，維持供貨穩定。
由於不少接種莫德納疫苗的民眾將在九月中滿十週可以施打第二劑，但卻遲遲等不到疫苗，如今108萬劑抵台，讓民眾有機會接種第二劑。
這批疫苗是由華航CI-52451航班的747貨機運送，從美國亞特蘭大（ATL）機場啟運，中停安克拉治機場（ANC）延誤了接近兩小時，在晚間11點25才抵達桃園機場。疫情指揮中心表示，我國自購的莫德納疫苗目前有258萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑，以及今晚底送達的108萬劑。
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