自購108萬劑莫德納疫苗抵台 同機還有三櫃轉往菲律賓

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗夜間從美國運抵桃園機場，疫苗卸下後由海關人員在機邊執行驗放的通關程序。記者鄭超文／攝影
我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗夜間從美國運抵桃園機場，疫苗卸下後由海關人員在機邊執行驗放的通關程序。記者鄭超文／攝影

我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗晚間11點25從美國運抵桃園機場，疫苗由華航貨機從美國直從台灣，貨機抵達後，停靠在507貨機坪卸貨，由於莫德納疫苗需以-25至-15°C低溫冷凍保存，地勤人員打開艙門進入貨艙十，冷凍的煙霧瀰漫，地勤人員將三個冷凍櫃的疫苗卸下，由海關工作人員在機邊驗放完成通關程序，疫苗隨即被運送至指定的冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，另外，這架貨機還另外載運了三櫃準備轉運往菲律賓的莫德納疫苗。

總統臉書表示，面對國際疫苗供貨緊張，行政團隊卯足全力，天天寫信、週週視訊會議，多管齊下，不分廠牌都持續催貨，產能最吃緊的莫德納疫苗，當3位美國聯邦參議員訪台，以及美國在台協會AIT處長孫曉雅至總統府時，她也都當面表達，希望能從美國廠直接出貨，維持供貨穩定。

由於不少接種莫德納疫苗的民眾將在九月中滿十週可以施打第二劑，但卻遲遲等不到疫苗，如今108萬劑抵台，讓民眾有機會接種第二劑。

這批疫苗是由華航CI-52451航班的747貨機運送，從美國亞特蘭大（ATL）機場啟運，中停安克拉治機場（ANC）延誤了接近兩小時，在晚間11點25才抵達桃園機場。疫情指揮中心表示，我國自購的莫德納疫苗目前有258萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑，以及今晚底送達的108萬劑。

我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗夜間從美國運抵桃園機場，地勤人員將疫苗拖往華儲碼頭在立刻送到冷儲物流中心保存。記者鄭超文／攝影
我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗夜間從美國運抵桃園機場，地勤人員將疫苗拖往華儲碼頭在立刻送到冷儲物流中心保存。記者鄭超文／攝影
我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗夜間從美國運抵桃園機場，由於疫苗需以-25至-15°C低溫冷凍保存，貨艙一打開，裡面的冷氣煙霧瀰漫，地勤人員進入貨艙中處理冷凍櫃。記者鄭超文／攝影
我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗夜間從美國運抵桃園機場，由於疫苗需以-25至-15°C低溫冷凍保存，貨艙一打開，裡面的冷氣煙霧瀰漫，地勤人員進入貨艙中處理冷凍櫃。記者鄭超文／攝影
我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗夜間從美國運抵桃園機場，除了我國自購的三櫃疫苗外，在後艙還有另外三櫃準備轉送往菲律賓的莫德納疫苗也在同一班機上。記者鄭超文／攝影
我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗夜間從美國運抵桃園機場，除了我國自購的三櫃疫苗外，在後艙還有另外三櫃準備轉送往菲律賓的莫德納疫苗也在同一班機上。記者鄭超文／攝影
我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗夜間從美國運抵桃園機場，由於疫苗需以-25至-15°C低溫冷凍保存，貨艙一打開，裡面的冷氣煙霧瀰漫，地勤人員進入貨艙中處理冷凍櫃。記者鄭超文／攝影
我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗夜間從美國運抵桃園機場，由於疫苗需以-25至-15°C低溫冷凍保存，貨艙一打開，裡面的冷氣煙霧瀰漫，地勤人員進入貨艙中處理冷凍櫃。記者鄭超文／攝影
我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗夜間從美國運抵桃園機場，三個冷凍櫃儲存在前艙。記者鄭超文／攝影
我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗夜間從美國運抵桃園機場，三個冷凍櫃儲存在前艙。記者鄭超文／攝影
我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗夜間從美國是由華航CI-52451航班運抵桃園機場。記者鄭超文／攝影
我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗夜間從美國是由華航CI-52451航班運抵桃園機場。記者鄭超文／攝影
我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗夜間從美國運抵桃園機場，除了我國自購的三櫃疫苗外，還有另外三櫃準備轉送往菲律賓的莫德納疫苗也在同一班機上，六櫃全部運往華儲。記者鄭超文／攝影
我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗夜間從美國運抵桃園機場，除了我國自購的三櫃疫苗外，還有另外三櫃準備轉送往菲律賓的莫德納疫苗也在同一班機上，六櫃全部運往華儲。記者鄭超文／攝影

莫德納疫苗 桃園機場 地勤

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