自購108萬劑莫德納疫苗抵台 同機還有三櫃轉往菲律賓

我國自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗晚間11點25從美國運抵桃園機場，疫苗由華航貨機從美國直從台灣，貨機抵達後，停靠在507貨機坪卸貨，由於莫德納疫苗需以-25至-15°C低溫冷凍保存，地勤人員打開艙門進入貨艙十，冷凍的煙霧瀰漫，地勤人員將三個冷凍櫃的疫苗卸下，由海關工作人員在機邊驗放完成通關程序，疫苗隨即被運送至指定的冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，另外，這架貨機還另外載運了三櫃準備轉運往菲律賓的莫德納疫苗。

總統臉書表示，面對國際疫苗供貨緊張，行政團隊卯足全力，天天寫信、週週視訊會議，多管齊下，不分廠牌都持續催貨，產能最吃緊的莫德納疫苗，當3位美國聯邦參議員訪台，以及美國在台協會AIT處長孫曉雅至總統府時，她也都當面表達，希望能從美國廠直接出貨，維持供貨穩定。

由於不少接種莫德納疫苗的民眾將在九月中滿十週可以施打第二劑，但卻遲遲等不到疫苗，如今108萬劑抵台，讓民眾有機會接種第二劑。