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羅文嘉批邱臣遠3+11案是卒仔 邱:民進黨潑髒水轉移焦點

聯合報 / 記者蔡晉宇吳亮賢／台北即時報導
民進黨前秘書長羅文嘉。 本報系資料照
民進黨前秘書長羅文嘉。 本報系資料照

「3+11」政策是否為防疫破口近兩天再度廣受討論。民進黨前秘書長羅文嘉今晚在臉書表示，民眾黨立委邱臣遠今天被拆穿，他也曾向衛福部提3+11時，仍然一副正義凜然厚著臉皮說，「我沒有強烈建議啊」；但邱的問題不在轉達工會陳情，而是看風向不對，立刻搖身ㄧ變，裝模作樣大罵「3+11」，演得很入戲，也很像一回事，「台灣話稱這種人叫卒仔」。

羅文嘉說，有學生問，邱臣遠明明也向衛福部提出機師工會「3+11」陳情建議，為什麼事後他可以罵「3+11」比誰都還激烈？羅文嘉表示，自己向學生解釋，工會找各黨立委陳情是正常，時代力量找邱顯智，因為他是勞權律師；民進黨找范雲，因為她來自社會民主黨，這兩位立委不處理工會陳情才是奇怪；至於民眾黨找邱臣遠，自己也不知道為什麼，按理應該找賴香伶才對。

羅文嘉指出，接受陳情是立委職責行使的一部分，公共政策本來就可討論質疑，但邱臣遠的問題在於，這是人品問題，不是立場問題，邱眼看風向不對，立刻搖身ㄧ變大罵「3+11」，這樣的行為，台灣話叫「卒仔」，華語則稱沒品之徒。

對於羅文嘉的批評，邱臣遠回應，羅說「立委不處理工會陳情才是奇怪」，代表羅也認同立委接受陳情這件事；且據他了解，機師工會有向多名交通委員會及衛環委員會立委陳情，因為他上會期是交通委員會召委，基於立委職責，所以有代轉相關陳情函，但並沒有召開任何會議，甚至連提出建議都沒有。

邱臣遠表示，民進黨對於「3+11」決策過程粗糙、沒有會議記錄以及後續造成諾傅特事件的相關究責，至今都沒有看到，反而是透過潑髒水、帶風向的方式轉移焦點，攻擊在野黨，刻意抹黑的手段粗糙惡劣，更無助於掩蓋執政黨防疫失當的事實。

羅文嘉 民進黨 機師

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