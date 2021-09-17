批柯為選總統和民進黨漸行漸遠 林右昌：別汙名化基捷

針對近來台北市長柯文哲批評民進黨、基隆捷運的言論。基隆市長林右昌今晚受訪時說，柯文哲和民進黨站在對立面，漸行漸遠的原因，其實大家也都知道，就是因為在之前他要選總統組黨，當然在政治上面一定會漸行漸遠。

林右昌表示，如果因為這樣的關係，刻意去扯前瞻計畫，甚至一直針對基隆捷運，把基隆捷運扯下水，沒有必要。今天點燈啟用的望海巷的跨海景觀橋，就是前瞻計畫的經費，對地方的確是有幫助的。

柯文哲提基隆捷運580億的事情，他倒是沒有聽過，到現在還是沒聽過。不過，他知道，之前台北市長柯市長建議，在台北市的部分要採取地下的車站，要延伸到南港車站，田此在樟樹灣就要開始下地，這部分是在新北市，單單這個部分就要88億元，這部分柯市長為何不去提呢？

林右昌說，柯好像是要說經費的部分增加不應該，再批柯市長汙名化基隆捷運，沒有必要，更何況基隆捷運現在是升級版，而且是四長的共識，柯文哲也參與其中，現在的方案是大家的共識，也是比較好的方案及更好的效益。