我捐贈醫療物資給日本 今晚起陸續啟運
外交部今天下午舉辦對日本援贈醫療物資啟運儀式，由台灣日本關係協會會長邱義仁與日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰共同主持，行政院政務委員唐鳳觀禮，這批物資將自今天晚間起陸續啟運送赴日本。
邱義仁和唐鳳致詞時都表示，感謝日本多次且及時捐贈台灣疫苗，我方希望透過這次援贈，讓台日之間的相互關懷變成「善的循環」，生生不息、歷久彌堅。
泉裕泰致詞指出，新冠肺炎疫情肆虐之際，台灣援贈醫療物資可說是及時雨，期盼今後透過台日間的善意循環，雙方共同攜手克服疫情挑戰。
外交部表示，為感謝日本政府五度無償援贈台灣共390萬劑疫苗，以及為強化國際合作抗疫，我國政府已宣布捐贈日本1萬台血氧儀及1008台製氧機，駐日本代表謝長廷昨天代表我國政府在東京舉行捐贈儀式後，日本首相菅義偉特別以中、日文推特發文感謝台灣，內閣官房長官加藤勝信在例行記者會中也再次申謝，並提及台灣是日本重要的夥伴及友人，日本將續與台灣合作共同對抗疫情。
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