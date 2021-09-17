3+11報告遭杯葛 趙少康：蘇貞昌不道歉沒上備詢台資格

行政院長蘇貞昌今至立法院專案報告3+11決策過程，因書面報告內容僅12頁，還未檢討引爆本土疫情破口問題，遭國民黨團杯葛。中廣董事長趙少康表示，這種「沒有檢討的檢討報告」，不能上台剛好而已，蘇公開道歉前沒上備詢台資格

趙少康表示，蘇貞昌不僅未把3+11視為本土疫情爆發的破口，甚至大讚沒有用「鎖死的方式防疫」是台灣奇蹟，讓世界驚嘆，聽在染疫不治者的家屬耳裡該有多心痛，被疫情拖累倒店的餐廳、旅宿業者看了有多氣憤？

趙少康說，蘇貞昌好厚的臉皮，民進黨好傲慢的執政態度，歷史必定會記上一筆。

趙少康批評，蘇貞昌報告對關鍵問題避重就輕，誰負責與破口都避而不談；因為3+11破口變三級警戒、服務業倒閉，造成勞工失業、經濟損失，怎麼沒有檢討；連機場都守不好，蘇搞什麼鬼？這麼重大的影響怎麼能混過？