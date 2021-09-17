民進黨國安座談：國民黨空想式和平相當危險

民進黨中國部今天舉辦第二場「國安與兩岸情勢」系列座談會。民進黨中國部主任吳峻鋕於會中表示，現今東亞抑或是亞洲，最大地緣政治的安全挑戰就是來自中共。當國際社會開始警覺並做出應對時，國民黨卻完全忽視中共對於台灣、印太地區及全球的安全威脅，眼中「只有兩岸沒有國際」、只從中國觀點看世界的立場對台灣相當危險。

吳峻鋕指出，國民黨長期忽視中共威脅，甚至還有部分黨主席候選人認為應與對岸簽署兩岸和平協議才能換取和平，但從目前兩岸與國際情勢來看，真正要捍衛和平，應是要求中國改弦易轍，停止對外擴張、破壞區域和平穩定的各項作為。妄想以「九二共識」或是與中國簽署和平協議來換取和平，完全是極不適當的「空想式和平」。

台北醫學大學通識教育中心教授張國城表示，東海情勢核心重點在於日中關係，近期中國宣布申請加入CPTPP的動作可視為中國欲與日本修好的表現，相關發展台灣應加以關注。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝表示，中共下一個可能目標將會是東沙群島。林廷輝並以2002年中國與東南亞各國簽署了「南海各方行為宣言」卻仍無法阻止中國奪取黃岩島的歷史為例，指出縱使與中國簽署了和平協議，形式上雖具法律意義，但事實上並無法有效遏止中國侵略的野心。

林廷輝說，僅消極釋出善意並無法阻止中國持續性的南海擴張行為，台灣應加強東沙群島及太平島的自我防衛能量，並與美日等國建立共同防禦體系，才能有效嚇阻中國侵略野心。

中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑指出，台灣位處重要海上交通線，具有極高地緣戰略重要性，因此全球都相當關注台海安全與灰色地帶衝突問題。除了小規模軍事行動外，透過在地協力者、媒體宣傳或不實訊息等手段使台灣感受威脅、藉以影響內部民心，同樣也是中共灰色地帶戰略的具體展現。

林穎佑表示，應對中共威脅，除了自身強化防衛能力、凝聚國內團結、積極外交互動外，也要理解並反推中共各種行為背後的意圖，才能避免誤判情況發生。