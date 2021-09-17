柯文哲為社宅摃中央 簡舒培：中央補助45億有感謝過？

台北市長柯文哲日前公開表示北市社會住宅政策須先「停、看、聽」，再蓋下去恐債留子孫，被解讀為暫緩建公宅，柯文哲怒轟營建署「帶頭做假新聞」。議員簡舒培下午在議會質詢時反問柯文哲，中央提供北市社會住宅土地，還補助45億元，但柯卻笑中央社宅規畫慢，但如果沒有中央，台北市能夠蓋1.9萬戶嗎？「你有沒有感謝過人家？」

簡舒培問柯文哲，社會住宅台北市規畫1.9萬戶，是誰的功勞?是郝龍斌、柯文哲、還是中央政府？柯文哲說「大家都有功勞，但是我們是出力最多的」當然也謝謝議會撥預算，蓋社會住宅不是用說的而是用蓋的，但也不要認知作戰，不要比大聲，台北市社會住宅政策他覺得要修改。

簡舒培認為柯文哲講出良心話，但接著批評柯文哲有7年的時間，要檢討可以檢討，但拿中央的資源、拿北市議會的議員的支持，規畫1.9萬戶，任期只剩1年，結果卻說再蓋下去就會債留子孫，「要後面的市長怎麼做？」發言不夠恰當被別人批評後，又說人家認知作戰，為何這麼惡劣？

柯說，「我也不怕在這裡和妳對打」，笑稱蔡英文總統在任內可以蓋幾戶出來？簡舒培反嗆，中央提供北市社會住宅土地補助，光土地權屬的部分，屬國有的就有5萬戶，包含青年社宅一期、二期，「蓋好後都是你的成績，誰幫你的?」

簡舒培接著說，中央政府補助錢的部分，光是土地款、工程款、先期規劃費、非自償性經費、融資利息、業務推動費，中央補助45億元，柯卻去笑中央規畫比台北市慢，但如果沒有中央的話，台北市能夠蓋這些嗎？如果沒有中央，台北市會有1.9萬戶嗎？有沒有感謝過人家？

柯說，中央土地更多，但蓋了什麼出來？占北市總費用的幾％？北市都發局長黃一平說，106年以前有土地的補助，中央是45億，但整個台北的社宅要1600億。