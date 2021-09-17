張亞中若當選爽到民眾黨？柯文哲：世事難料

國民黨主席選舉傳出最新民調，目前孫文學校總校長張亞中躍居第一。台北市長柯文哲下午赴議會進行施政報告答詢時，議員鍾小平問柯文哲，若張亞中當選，民眾黨歡欣鼓舞，且黨主席柯文哲會爽到中風，柯文哲說，中風就不好了，現在都不用煩惱，世事難料。

鍾小平表示，如果張亞中當選主席，他要提醒「韓粉」不能犯傻，在天下歸心的粉絲團提到，主席支持張亞中、總統支持前高雄市長韓國瑜，他認為，若是張亞中當選主席，自己出來選總統就輪不到韓國瑜，韓國瑜就退休了。

鍾小平問柯，若張亞中當選國民黨主席，在中常會自行鼓掌通過成為總統參選人，是否更加堅定柯文哲參選總統的意志，有無具體規畫，柯文哲說，現在都不用煩惱，世事難料，人活在世界上，民調忽高忽低看看就好，現在還沒有規畫，每天過日子，2023年再來想就好。