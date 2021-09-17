3+11決策以新聞稿發布 蔡壁如轟：衛福部知法玩法

行政院長蘇貞昌今在立院針對「3+11」檢疫政策進行專案報告，政院依照立院決議文的完整調查報告也在今天出爐。民眾黨立委蔡壁如痛批，「3+11」決定沒有會議場次、沒有公文案號，「攸關全國民眾生命、財產安全的邊境檢疫措施，竟然是只憑一張新聞稿，就能隨便更改」，衛福部知法玩法，根本是「荒唐、荒謬、濫權！」

調查報告指出，今年4月13日由指揮中心疫情監測組、邊境檢疫組、社區防疫組、醫療應變組等任務組及專家，共同向指揮官陳時中進行面報，陳時中當場裁示可回到去年3+11模式，並於次日由陳時中於指揮中心記者會對外說明及發布新聞稿。

調查報告也說明，4月13日之面報、討論及裁示並未製作書面紀錄，此屬指揮官之決策模式之一，亦即由指揮官聽取報告後口頭做出決策，再以記者會形式或發布新聞稿之方式對外公布，以加速訊息或措施發布時效。

蔡壁如表示，居檢限制人民行動自由必須於法有據，不能憑一通電話一張新聞稿或便條紙亂改，衛福部卻知法玩法，只憑一紙新聞稿放寬機組人員的防疫管理，行政院長蘇貞昌還大為贊賞如此荒唐的行為。她也痛批蘇貞昌跟陳時中，拿報告唬弄誤導人民，「我懷疑你們的專業能力，更強烈質疑你們的專業良心與羞恥心」。

蔡壁如要求，針對3+11決策憑一張新聞稿就修改，衛福部與交通部下周五之前要提出書面報告，給國人一個交代。「是誰寫了或下令、授權寫了這則新聞稿？其中有無違法違規、濫權？用一紙新聞稿就修改航空機組人員檢疫規定，是誰給的權力，是誰有這麼大的膽子？」「現在是用新聞稿治國嗎？」