大新竹合併升格 柯文哲砲轟：不要為了選舉搞便宜行事

立法院今天開議，行政院長蘇貞昌到立院報告「3+11」決策過程，這份報告昨天提前曝光，但不僅在野黨立委未先拿到手，12頁報告內容空洞更引起在野黨立委不滿。且整份報告說的是過程，強調的是表現，完全沒有檢討疏失，更談不上責任。一份不令人期待也不令人意外的報告，只讓人感嘆800多條人命換不到公理。

2021-09-17 15:21