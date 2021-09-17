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大新竹合併升格 柯文哲砲轟：不要為了選舉搞便宜行事
大新竹合併升格議題延燒，台北市長柯文哲下午赴市議會答詢，議員秦慧珠問柯文哲，大新竹合併不是要封殺民眾黨立委高虹安選新竹嗎？柯文哲說，不要為了選舉搞便宜行事；另被問到合併是不是要保送林志堅？柯文哲說，不應該這樣。
柯文哲說，他想民進黨應該只是放出風聲，但大家都不會同意的。另外，議員陳建銘也問柯，現在連副市長黃珊珊也對外說柯文哲2024要選總統，柯說，他每天還是這樣過日子，陳建銘說，其實柯文哲也不用去選高雄市長啊？把基隆合併進來，就可以繼續做台北市長？
另外，高雄市前市長韓國瑜心腹黃文財，8月悄悄進入民眾黨任職媒體總監當幕僚，議員江志銘質詢柯文哲說，與被罷免的市長韓國瑜結盟，是要挽救民調嗎？他並批柯文哲一下子要選高雄市長、一下子副市長黃珊珊說柯文哲要選總統，「愈混愈回去」，柯文哲說，人家只是來找工作，可以來幫忙，請他幫立委寫談參。
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