3+11要尊重專業 柯文哲諷陳時中「不是這方面專家」

台北市長柯文哲下午赴議會施政報告並答詢，針對3+11的報告，市議員汪志冰問柯文哲，3+11政策誰最應該道歉？柯說，這要建立制度、尊重專業，應該開專家會議。汪志冰追問，衛福部長陳時中不是專家嗎？柯文哲說，陳不是這方面專家；至於陳時中是否該道歉？柯說，陳時中說會負責，但到現在還沒看到他負什麼責。

汪志冰也說，之前柯文哲表態選總統，受訪曾說若民調高會尋求郭台銘、趙少康、侯友宜支持，但這是不是連合次要敵人、打擊主要敵人的概念？柯文哲說，其實標準答案是「我們要尋求每一個人的合作」，與誰合作都好。

汪志冰追問，這3人是比較有參選總統意向的人，意思是「你做總統、他們是副手」，柯文哲說，這到時候再講，至於協助什麼？都可以合作，局勢變化萬千，他的態度是不把任何人當敵人，都可以合作。汪志冰表示，這是意思是市長民調高，其他該退出的就自動退出？柯文哲笑稱，自己民調低，退出也有可能。

至於北市的健康通行證？汪志冰問柯，會不會遭中央技術杯葛，柯文哲說，「一定是他們先做，不會讓我們先跑」，但任何時間，只要中央同意就可以上線。

對於公宅問題，汪志冰說，柯文哲和蔡英文，誰騙很大？柯文哲說，公宅其實是用蓋的，不是規畫、用說的，沒那麼容易，台北市蓋得滿頭大汗，沒這麼簡單，他是誠實的說，「我做不到」。

汪志冰懷疑，公宅會不會甩鍋給下一任市長？柯文哲說，蓋還是蓋，但有專案小組，現在9千戶在蓋，但要有反省是文化，公宅之前設計有很多問題。