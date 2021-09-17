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陳亭妃演媽祖合法、盧秀燕卻被罰？NCC：視播出內容而定

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
古裝劇《新台灣奇案》邀請民進黨立委陳亭妃演出「媽祖」一角，今天她在劇中的神明造型首度曝光，氣勢非凡。記者鄭維真／翻攝
古裝劇《新台灣奇案》邀請民進黨立委陳亭妃演出「媽祖」一角，今天她在劇中的神明造型首度曝光，氣勢非凡。記者鄭維真／翻攝

立委陳亭妃在《新台灣奇案》中客串飾演媽祖，並表示去函NCC詢問是否合法，NCC回函並未說違法，引起民眾討論，台北市長盧秀燕客串《女兵日記女兵報到》就讓節目被罰，是否雙標？NCC解釋，「政治人物出演電視劇」沒有違法，但播出後，節目內容有沒有違反置入性行銷規定，才是裁罰與否的原因。

NCC表示，陳亭妃辦公室曾就「政治人物參與戲劇演出如何避免涉及置入性行銷規定」發文函詢，NCC回函僅是說明法令規定，包括強調「於節目播送前、後須明顯揭露置入者訊息外，並應融入節目情節、自然呈現，且不得有刻意影響節目內容編輯，或推廣個人行銷及服務等情形」，但是，節目播出後，內容是否違反置入性行銷規定，仍需視具體個案認定。

NCC官員說明，無論是哪個戲劇節目，對於電視台節目製播及角色安排均予以尊重，不會事前審查，但是，節目播出後，如果內容有涉違法，例如在劇情中推薦某政治人物、或政治服務，就會依「廣播電視法」及「衛星廣播電視法」等規定依法處理。

也就是說，陳亭妃或任合政治人物都可以參與戲劇演出，但該角色相關情節與角色台詞，必須是戲劇正常情節，如果出現「請/要支持某某某」之類的台詞，且與戲劇發展不和，感覺就像是硬生生安排進去，那恐怕就有觸法之嫌。

因此，官員表示，立委在戲劇中演出媽祖沒有問題，但播出之後若戲劇內容有上述疑慮，還是有可能要依法提送「廣播電視節目廣告諮詢會議」討論、並經過NCC委員會決議是否違法。

NCC指出，民視無線台2018年2月《幸福來了》節目，以及TVBS歡樂台與台視2019年3月《女兵日記女力報到》節目，都曾因政治人物參與電視戲劇節目演出，且內容違反置入性行銷規定遭受裁處，所有案件都一視同仁，無雙重標準。

NCC也再次強調，NCC對電視內容取材及選角自由向予尊重，同時呼籲業者應避免置入或是節目廣告不分的爭議，以維護閱聽眾權益。

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