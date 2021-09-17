政院3+11調查報告：沒書面記錄不影響決策有效和適法性

行政院長蘇貞昌今天預計在立院針對「3+11」檢疫政策進行專案報告，政院依照立院決議文的完整調查報告也在今天出爐。報告指出，政策面決策考量的依據和理由尚屬妥適。而在野黨批評沒有會議紀錄，報告指出，決策過程沒有製作書面記錄不影響決策有效性和適法性。

行政院調查報告表示，「3+11」決策過程之適法性，按「中央流行疫情指揮中心實施辦法」第4條規定，「本中心指揮官統一指揮、督導及協調各級政府機關、公營事業、後備軍人組織、民間團體執行防疫工作」。

報告指出，指揮中心決策模式並非合議制，而是由指揮官聽取、參酌各任務組、專家學者、相關部會建議及疫情相關資訊後即可執行決策，較類似首長制，並非每次決策都須有正式會議或製作書面紀錄始能執行。此外，類似決策方式過去尚有「14 天內曾有南非或史瓦帝尼旅遊史之旅客，入境後一律入住集中檢疫所」等。報告指稱，指揮官所為政策決定及其討論過程，固未製作書面紀錄，但並不影響其決策之有效性及適法性。