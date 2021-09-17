聽新聞
test
0:00 / 0:00
政院3+11調查報告：沒書面記錄不影響決策有效和適法性
行政院長蘇貞昌今天預計在立院針對「3+11」檢疫政策進行專案報告，政院依照立院決議文的完整調查報告也在今天出爐。報告指出，政策面決策考量的依據和理由尚屬妥適。而在野黨批評沒有會議紀錄，報告指出，決策過程沒有製作書面記錄不影響決策有效性和適法性。
行政院調查報告表示，「3+11」決策過程之適法性，按「中央流行疫情指揮中心實施辦法」第4條規定，「本中心指揮官統一指揮、督導及協調各級政府機關、公營事業、後備軍人組織、民間團體執行防疫工作」。
報告指出，指揮中心決策模式並非合議制，而是由指揮官聽取、參酌各任務組、專家學者、相關部會建議及疫情相關資訊後即可執行決策，較類似首長制，並非每次決策都須有正式會議或製作書面紀錄始能執行。此外，類似決策方式過去尚有「14 天內曾有南非或史瓦帝尼旅遊史之旅客，入境後一律入住集中檢疫所」等。報告指稱，指揮官所為政策決定及其討論過程，固未製作書面紀錄，但並不影響其決策之有效性及適法性。
報告結論部分，大致與行政院送立院專案報告內容相近指出，整體而言，指揮中心「3+11加強版」模式的決策，是基於我國防疫安全前提下，兼顧「維持防疫強度」及「避免防疫 疲勞」所作成之決策，尚屬妥適。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言