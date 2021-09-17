快訊

家人、男友都確診「卻沒被隔離」 新北20歲女染疫要查

自購64萬劑AZ疫苗運抵桃機 效期到2022年1月31日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院3+11調查報告：沒書面記錄不影響決策有效和適法性

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，並撕掉報告書丟向蘇貞昌。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，並撕掉報告書丟向蘇貞昌。記者潘俊宏／攝影

行政院長蘇貞昌今天預計在立院針對「3+11」檢疫政策進行專案報告，政院依照立院決議文的完整調查報告也在今天出爐。報告指出，政策面決策考量的依據和理由尚屬妥適。而在野黨批評沒有會議紀錄，報告指出，決策過程沒有製作書面記錄不影響決策有效性和適法性。

行政院調查報告表示，「3+11」決策過程之適法性，按「中央流行疫情指揮中心實施辦法」第4條規定，「本中心指揮官統一指揮、督導及協調各級政府機關、公營事業、後備軍人組織、民間團體執行防疫工作」。

報告指出，指揮中心決策模式並非合議制，而是由指揮官聽取、參酌各任務組、專家學者、相關部會建議及疫情相關資訊後即可執行決策，較類似首長制，並非每次決策都須有正式會議或製作書面紀錄始能執行。此外，類似決策方式過去尚有「14 天內曾有南非或史瓦帝尼旅遊史之旅客，入境後一律入住集中檢疫所」等。報告指稱，指揮官所為政策決定及其討論過程，固未製作書面紀錄，但並不影響其決策之有效性及適法性。

報告結論部分，大致與行政院送立院專案報告內容相近指出，整體而言，指揮中心「3+11加強版」模式的決策，是基於我國防疫安全前提下，兼顧「維持防疫強度」及「避免防疫 疲勞」所作成之決策，尚屬妥適。

圖／取自行政院國籍航空公司機組員 3+11 決策過程調查報告
圖／取自行政院國籍航空公司機組員 3+11 決策過程調查報告

行政院 疫情

延伸閱讀

國民黨不滿政院3+11報告 撕毀撒向蘇貞昌阻止專案報告

影／3＋11報告「沒破口」且提前流出 蘇貞昌回應了

政院「3+11」報告曝光 主訴IC產業、機組員身心考量

政院報告公開！蘇貞昌稱3+11「擋住英國變種病毒」 未提防疫破口

相關新聞

政院3+11調查報告：沒書面記錄不影響決策有效和適法性

行政院長蘇貞昌今天預計在立院針對「3+11」檢疫政策進行專案報告，政院依照立院決議文的完整調查報告也在今天出爐。報告指出...

3+11要尊重專業 柯文哲諷陳時中「不是這方面專家」

台北市長柯文哲下午赴議會施政報告並答詢，針對3+11的報告，市議員汪志冰問柯文哲，3+11政策誰最應該道歉？柯說，這要建...

大陸申請加入CPTPP 恐讓台灣失去所有加入區域整合的機會

中國大陸商務部長王文濤昨向「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）」負責保存協定的會員國紐西蘭遞交加入申請函，正式啟動加入CPTPP的談判。國發會前主委林祖嘉表示，去年大陸國家主席習近平就已公開表達意願，大陸提出申請並不意外，但以現在大陸開放的內容來看，距離CPTPP標準還很遠，要加入仍十分困難。但大陸一旦加入，台灣恐怕從此失去所有加入區域整合的機會。

大新竹合併升格 柯文哲砲轟：不要為了選舉搞便宜行事

大新竹合併升格議題延燒，台北市長柯文哲下午赴市議會答詢，議員秦慧珠問柯文哲，大新竹合併不是要封殺民眾黨立委高虹安選新竹嗎...

「3+11」決策報告沒有檢討只剩表揚政績 800多條人命換不到公理

立法院今天開議，行政院長蘇貞昌到立院報告「3+11」決策過程，這份報告昨天提前曝光，但不僅在野黨立委未先拿到手，12頁報告內容空洞更引起在野黨立委不滿。且整份報告說的是過程，強調的是表現，完全沒有檢討疏失，更談不上責任。一份不令人期待也不令人意外的報告，只讓人感嘆800多條人命換不到公理。

陳亭妃演媽祖合法、盧秀燕卻被罰？NCC：視播出內容而定

立委陳亭妃在《新台灣奇案》中客串飾演媽祖，並表示去函NCC詢問是否合法，NCC回函並未說違法，引起民眾討論，台北市長盧秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。