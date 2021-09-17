境外學生染疫再+1！ 全國學生確診累計達752人

國內校園疫情暫時趨緩，但截至昨日下午5時30分，教育部更新全國學校學生確診案例統計，大專學生確診人數增加1人，該生為境外移入，累計確診學生共752人。

根據教育部最新統計，從今年4月20日到9月16日下午5時30分，共有752名學生染疫，其中721名是本土案例，31名境外移入，較昨天同一時間公布統計增加1境外，為一名大專學生；若以教育階段區分，大專校院共240名案例、高中119名、國中114名、國小190名、幼兒園89名。

中小學開學後卻爆發校園群聚，上周有不少學校預防性停課，近日已陸續復課，教育部長潘文忠日前表示，目前統計下來，全國有意施打的比率占93％，還在統計中。教育部日前也發布影片介紹施打後注意事項，用簡單易懂的方式，讓大家明白接種後會有怎麼樣的反應。

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