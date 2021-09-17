批張亞中「紅統理論家」 朱立倫：張亞中當選主席民進黨放鞭炮

國民黨主席選舉倒數，選情結構由原本朱江對決態勢發生重大轉變。候選人朱立倫中午受訪表示，現在「朱張競爭」比較激烈，幾份民調主席江啟臣差距都蠻大的；但提醒黨員，若候選人張亞中當選，國民黨會被定位成深藍、極統政黨。

黨內傳出若張亞中當選將分裂，朱立倫說，「我期待不要，但我相信會」，不知道會分裂成怎樣，但最大的獲利者絕對是民眾黨，也可能分裂成別的政黨，無論如何國民黨會快速縮小。

朱立倫表示，若張亞中當選國民黨主席，黨主席代表性是如此，毫無疑問國民黨就會被定位成一個深藍、極統政黨，從藍變紅，這對國民黨有利？預期將這對國民黨要參選黨員會形成非常大的壓力，特別是明年的縣市長選舉候選人。

朱立倫說，民進黨最會扣帽子、貼標籤，親中賣台與紅統是台灣選舉死穴，民進黨打親中賣台，國民黨明年要面臨的每個候選人，尤其是要要取得多數的縣市首長，壓力會非常大。

朱立倫認為，自己被說是親中賣台機會低很多，因為從來沒有類似行為，兩岸互動守住中華民國與民主自由底線。

朱立倫表示，蔡英文總統現在還能以抗中保台當政治提款機，等925朱立倫選上主席，效應會快速遞減，所以不能讓民進黨撿到砲或槍，自動送上「紅統禮物」給民進黨，民進黨就躺著幹，張亞中若當選，民進黨放鞭炮。

對於張亞中選情，朱立倫分析，大概是有黨員認為恨鐵不成鋼，對國民黨有氣憤，張亞中口才好，戰鬥性強，之前論文門可能也吸引了部分認同，但張是著名統派、紅統學者，某些兩岸理論聽來有道理，讓人覺得充滿希望，但理想現實差距大。

朱立倫說，張亞中是理論家，但理論談20年一直無法成主流思想，像張主張與對岸簽和平備忘錄，但在野的國民黨有政治實力？沒有違法？一中三憲讓台灣成另一種形式一國兩制內容，兩岸會同意？國際會認同？中華民國主體性還在？

朱立倫表示，民眾沒辦法認同就是國民黨很大危機，對明年選舉絕對會有非常大的影響，不能選一個讓國民黨走入偏鋒、極端的人選，不能讓黨走絕了，否則就算中廣董事長趙少康，要選總統也很困難。

趙少康上午專訪朱立倫時，稱朱立倫將來可能選總統。朱馬上回應「我沒有這樣想法」，但同意趙所說的，候選人為了選舉討好黨內極端，「什麼舉都不用選了」。