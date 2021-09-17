菅義偉推文感謝台灣 民進黨：Taiwan Can Help善的循環
台灣昨天捐贈日本1萬台血氧儀及1008台製氧機等醫療物資，日本首相菅義偉在推特用中、日文表達感謝。民主進步黨發言人謝佩芬今天表示，台日在防疫物資上的互助，具體展現「善的循環」。
謝佩芬指出，不論是去年疫情爆發之初台灣贈送日本口罩、今年六月至今日本已五度宣布贈送台灣疫苗，或此次台灣贈送日本血氧儀及製氧機等，都顯現兩國人民互相幫忙、共同度過疫情難關的決心；菅義偉的推文中表示，「每次面對自然災害和疫情的威脅，日本與台灣向來本著人道主義精神同心協力，在這之中也培養出了堅定的友情」，即為善的循環明證。
謝佩芬說，由此可見，之前部分有心人士惡意將日本捐贈給台灣疫苗的善舉抹黑為「疫苗乞丐」，與事實相距多遠；在全球疫情仍然嚴峻之際，台灣給予日本防疫上必要的協助，展現Taiwan Can Help的精神，並回報日本接連在捐贈疫苗上的善意，期待兩國持續共同攜手合作，一起早日戰勝疫情。
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