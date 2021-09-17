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3+11調查報告僅12頁 民眾黨批：敷衍800多條人命
「3+11」調查報告曝光，民眾黨今批評，僅12頁的調查報告，敷衍800多條人命，「避重就輕還不忘搞大內宣」。民眾黨立委賴香伶也說，報告白紙黑字寫得很清楚，「3+11」就是指揮官陳時中決策，應該要為此下台負責。
賴香伶表示，今天早上8點半才拿到報告，「台灣有113位立委，是不是獨漏民眾黨跟時代力量委員？」如果是這樣子，朝野不用合作，只能永遠對立下去，強烈要求立法院長游錫堃，應該要在議事殿堂譴責行政院團隊。
民眾黨立委邱臣遠說，昨天晚上將近9點才透過媒體取得報告，「行政院真的非常傲慢，非常藐視國會」，800多條的人命，只用12頁報告敷衍，並壓線提供給國會議員，讓立委準備質詢的時間非常不夠，「蘇貞昌院長這樣的態度，不只是藐視國會，也是藐視全民民意」。
民眾黨立委蔡壁如表示，「3+11」調查報告中指出，去年的3月到12月共9個月的時間，邊境政策都是「3+11」，這根本是「騙人、說謊」，3+11是貨機、客機是5+9，「不要混淆視聽」。
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