發函衛福部轉機師陳情放寬檢疫？邱臣遠：我跟范雲不同

據媒體報導，監察院針對「3+11」的調查內容指出，民眾黨立委邱臣遠曾發函衛福部，轉達機師公會「放寬檢疫政策」的陳情。對此邱臣遠今表示，「我跟民進黨范雲委員最大的不同，就是我並沒有召開任何的協調會，我也沒有強烈建議，或跟相關部會施壓，因為我不認同這件事情」。

對於是否有發函？邱臣遠說，「通常都會代轉陳情」，收到一般團體或民眾的陳情，通常會跟部會做相關的意見瞭解，但他沒有召開任何協調會，甚至是施壓或強烈建議，執政黨不要用轉移焦點、潑髒水的方式，規避國會監督。

邱臣遠也批評，指揮官陳時中先前在國會殿堂說謊，稱「3+11」會議不是自己主持，隔天就被打臉，到現在都還沒有道歉，「不要防疫有功陳時中，防疫無功亂甩鍋，這樣子下三濫的招數，我們不能接受」。

邱臣遠辦公室說明，「本辦函轉相關陳情內容給相關單位，沒有召開任何一場協調會議，更沒有給行政單位強烈建議」，協助將陳情團體的陳情內容代轉給相關單位來研議處理，是立法委員作為民意代表最基本的職責，「但本辦沒有召開任何一場協調會議，更沒有給行政單位強烈建議」。