影／蘇貞昌未提防疫破口 國民黨立委撕丟報告書

行政院長蘇貞昌今赴立法院，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，但報告中僅表示去年英國變種病毒Alpha肆虐也採此模式管理，未提是破口，國民黨立委不滿怒撕報告書，要求退回重提報告。

蘇貞昌上台報告前，國民黨立委一湧而上，手拿標語不滿報告書內容，指出「3+11」沒有會議記錄、沒有與會者名單、沒有承認3+11的決策就是防疫破口、蘇揆也沒有真誠對國人道歉，開始不少人撕掉報告書丟向蘇貞昌，綠委也將蘇揆團團圍住保護，主席制止未果宣布暫時休息。 行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，要求蘇貞昌道歉下台。記者潘俊宏／攝影 行政院長蘇貞昌（中）今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，要求蘇貞昌道歉下台。記者潘俊宏／攝影 行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，並撕掉報告書丟向蘇貞昌。記者潘俊宏／攝影 行政院長蘇貞昌（左三）今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，要求蘇貞昌道歉下台。記者潘俊宏／攝影 行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，並撕掉報告書丟向蘇貞昌。記者潘俊宏／攝影