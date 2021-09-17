快訊

不必再考記性！微軟商務用戶今天啟動無密碼登入

搶發振興券+0就有！台中一中街10天發15萬元百元小額券

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蘇貞昌未提防疫破口 國民黨立委撕丟報告書

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，並撕掉報告書丟向蘇貞昌。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，並撕掉報告書丟向蘇貞昌。記者潘俊宏／攝影

行政院蘇貞昌今赴立法院，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，但報告中僅表示去年英國變種病毒Alpha肆虐也採此模式管理，未提是破口，國民黨立委不滿怒撕報告書，要求退回重提報告。

蘇貞昌上台報告前，國民黨立委一湧而上，手拿標語不滿報告書內容，指出「3+11」沒有會議記錄、沒有與會者名單、沒有承認3+11的決策就是防疫破口、蘇揆也沒有真誠對國人道歉，開始不少人撕掉報告書丟向蘇貞昌，綠委也將蘇揆團團圍住保護，主席制止未果宣布暫時休息。

行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，要求蘇貞昌道歉下台。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，要求蘇貞昌道歉下台。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌（中）今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，要求蘇貞昌道歉下台。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌（中）今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，要求蘇貞昌道歉下台。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，並撕掉報告書丟向蘇貞昌。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，並撕掉報告書丟向蘇貞昌。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌（左三）今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，要求蘇貞昌道歉下台。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌（左三）今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，要求蘇貞昌道歉下台。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，並撕掉報告書丟向蘇貞昌。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口與向國人道歉，國民黨立委群起拿手舉牌抗議，並撕掉報告書丟向蘇貞昌。記者潘俊宏／攝影

蘇貞昌 國民黨 行政院

延伸閱讀

國民黨不滿政院3+11報告 撕毀撒向蘇貞昌阻止專案報告

影／蘇揆報告「3+11」防疫決策 朝野上演表決戰

不滿3+11報告內容 國民黨立委阻擋蘇貞昌上台

不滿蘇貞昌3+11專案報告 在野黨齊聲要真相

相關新聞

3+11調查報告僅12頁 民眾黨批：敷衍800多條人命

「3+11」調查報告曝光，民眾黨今批評，僅12頁的調查報告，敷衍800多條人命，「避重就輕還不忘搞大內宣」。民眾黨立委賴...

國民黨不滿政院3+11報告 撕毀撒向蘇貞昌阻止專案報告

立法院今天開議，行政院長蘇貞昌到立院報告「3+11」決策過程。書面報告昨天被媒體曝光，引發在野黨不滿，認為報告對於3+1...

撇最弱、最極端 張亞中：朱立倫2016輸300萬票不弱？

國民黨主席選舉混戰，候選人張亞中異軍突起，誘發黨內擔心深藍復辟聲音，「棄江保朱」氛圍發酵。張今受訪表示，大家都是同志，少...

趙少康否認挺朱　朱立倫：是我支持趙少康團結的想法

中廣董事長趙少康昨天視訊參加主席候選人朱立倫在高雄的挺朱造勢大會，事後澄清不是相挺，被稱態度轉彎。趙上午受訪表示，他對主...

影／視察消防訓練中心 蔡英文：政府會做最堅強的後盾

蔡英文總統與內政部長徐國勇今天上午前往南投竹山「內政部消防署消防訓練中心」訪視，蔡英文在致詞時指出，政府未來會持續透過汰...

批張亞中「紅統理論家」 朱立倫：張亞中當選主席民進黨放鞭炮

國民黨主席選舉倒數，選情結構由原本朱江對決態勢發生重大轉變。候選人朱立倫中午受訪表示，現在「朱張競爭」比較激烈，幾份民調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。