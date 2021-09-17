3+11調查報告打臉陳時中 時力轟：反反覆覆前後不一

「3+11」調查報告昨晚曝光，時代力量立法院黨團今舉行記者會痛批，先前多次向衛福部索資，直到昨天晚上都還在詢問，但都沒有結果，透過媒體才拿到報告，「行政院根本是藐視國會」。時代力量立委王婉諭也批評，報告指出「3+11」決策是陳時中邀集專家學者及各小組討論後做的決定，跟陳時中先前說法不同，「反反覆覆、前後不一」。

時代力量立委陳椒華指出，昨晚辦公室向行政院索取調查報告，行政院卻回應今天早上七點半才會給，昨晚透過媒體才拿到報告，「不給立委報告我們怎麼質詢？難道要我們信口開河嗎？」

王婉諭也表示，報告中顯示的日期是昨天完成，但今天才正式拿到報告，究竟在逃避些什麼？且陳時中過去針對「3+11」決策的說明，反反覆覆前後不一，不斷說「記錯了」、「說錯了」，報告內容又跟前面的說法不一樣，非常荒謬。

王婉諭說，希望政府能謙卑面對決策過程中是否有疏失，好好管控疫情，不要再發生爆發的情況，並讓國人能夠清楚知道過去到底發生什麼事情，決策過程是如何，減低民眾擔憂，繼續對國家有信心。