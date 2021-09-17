國民黨不滿政院3+11報告 撕毀撒向蘇貞昌阻止專案報告

日本陸上自衛隊展開為期2個月、動員10萬人以上的超大規模軍演，演習對象或目標區域雖未明說，其實就是釣魚台列嶼海域。這是在向中國大陸宣示，中國如果膽敢發動武力奪下釣魚台，自衛隊將誓死捍衛。釣魚台是中華民國領土，不過，對於此一軍演，台灣竟只有保釣團體發出譴責，朝野政黨都若無其事，沒有任何評價或發言。

2021-09-17 11:45