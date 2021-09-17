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國民黨不滿政院3+11報告 撕毀撒向蘇貞昌阻止專案報告

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國民黨不滿政院3+11報告 撕毀撒向蘇貞昌阻止專案報告

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
國民黨立委佔領發言台。記者徐偉真／攝影
國民黨立委佔領發言台。記者徐偉真／攝影

立法院今天開議，行政院長蘇貞昌到立院報告「3+11」決策過程。書面報告昨天被媒體曝光，引發在野黨不滿，認為報告對於3+11是疫情破口隻字未提，還提防疫及經貿成果，國民黨立委佔領發言台，蘇貞昌無法上台報告，院會暫時休息。

蘇貞昌今天到立法院報告，他準備要上台時，國民黨立法院黨團總召費鴻泰和國民黨立委們上前佔領發言台，國民黨立委手持「蘇貞昌道歉」、「陳時中下台」等標語，立法院長游錫堃宣布院會休息十分鐘。

費鴻泰說，八百多條人命枉死，蘇貞昌應該要道歉。國民黨立委賴士葆說，大家想知道的是真相，結果報告內容是大內宣、豐功偉業，忝不知恥莫過於此。

國民黨立委洪孟楷說，疫苗不夠，這次的報告沒有3+11的會議紀錄、出席名單等，什麼都沒有，多位國民黨立委撕毀報告並撒向蘇貞昌。

蘇貞昌離開座位，衛福部長陳時中未離場，不停和現場民進黨立委交換意見。

民進黨立委看到國民黨立委上台抗議，上前擋在蘇貞昌前。記者徐偉真／攝影
民進黨立委看到國民黨立委上台抗議，上前擋在蘇貞昌前。記者徐偉真／攝影

蘇貞昌 國民黨 立法院

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