影／蘇揆報告「3+11」防疫決策 朝野上演表決戰

立法院今天開議，經朝野協商後邀請行政院長蘇貞昌到立法，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告。由於報告書沒有指出防疫破口為何，國民黨團提案要求行政院長蘇貞昌應為防疫不力及疫苗短缺負起政治責任，並向國人公開道歉，但民進黨團表示異議後表決，民進黨團以人數優勢37票同意、55票反對、3票棄權否決該案。

蘇貞昌上台報告前朝野就先進行多案的表決大戰，國民黨要求政府為疫情升溫及疫苗短缺負起政治責任，黨團總召費鴻泰在表決時怒批行政官員不道歉還坐在那裡，要求蘇揆和衛福部長陳時中應該道歉下台，民進黨多位立委立即起身圍到蘇貞昌旁邊護駕，國民黨立委一湧而上在議場高舉「3+11就是破口」、「陳時中下台」、「騙子政府」等標語，並高喊要蘇揆道歉下台負責。