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國民黨不滿政院3+11報告 撕毀撒向蘇貞昌阻止專案報告

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影／蘇揆報告「3+11」防疫決策 朝野上演表決戰

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今天到立法院，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，國民黨立委不滿報告沒有提到防疫破口，舉牌要求蘇貞昌道歉、下台負責。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌今天到立法院，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，國民黨立委不滿報告沒有提到防疫破口，舉牌要求蘇貞昌道歉、下台負責。記者潘俊宏／攝影

立法院今天開議，經朝野協商後邀請行政院長蘇貞昌到立法，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告。由於報告書沒有指出防疫破口為何，國民黨團提案要求行政院長蘇貞昌應為防疫不力及疫苗短缺負起政治責任，並向國人公開道歉，但民進黨團表示異議後表決，民進黨團以人數優勢37票同意、55票反對、3票棄權否決該案。

蘇貞昌上台報告前朝野就先進行多案的表決大戰，國民黨要求政府為疫情升溫及疫苗短缺負起政治責任，黨團總召費鴻泰在表決時怒批行政官員不道歉還坐在那裡，要求蘇揆和衛福部長陳時中應該道歉下台，民進黨多位立委立即起身圍到蘇貞昌旁邊護駕，國民黨立委一湧而上在議場高舉「3+11就是破口」、「陳時中下台」、「騙子政府」等標語，並高喊要蘇揆道歉下台負責。

隨後國民黨所提立法院成立台鐵改革小組、民眾黨團所提要求蘇貞昌針對勞保改革、非洲豬瘟疫情與進口萊豬對台灣經濟產業衝擊影響進行專案報告，以及成立太魯閣事故調閱委員會等案，也都遭民進黨團以人數優勢否決。

行政院長蘇貞昌今天到立法院，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，國民黨立委不滿報告沒有提到防疫破口，舉牌要求蘇貞昌道歉、下台負責，民進黨多位立委立刻趨前護駕。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌今天到立法院，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，國民黨立委不滿報告沒有提到防疫破口，舉牌要求蘇貞昌道歉、下台負責，民進黨多位立委立刻趨前護駕。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌（左）今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌（左）今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，國民黨立委不滿報告沒有提到防疫破口，舉牌要求蘇貞昌道歉、下台負責。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，國民黨立委不滿報告沒有提到防疫破口，舉牌要求蘇貞昌道歉、下台負責。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，國民黨立委不滿報告沒有提到防疫破口，舉牌要求蘇貞昌道歉、下台負責，民進黨多位立委立刻趨前護駕。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，國民黨立委不滿報告沒有提到防疫破口，舉牌要求蘇貞昌道歉、下台負責，民進黨多位立委立刻趨前護駕。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌（右）及衛福部長陳時中（左）今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，兩人彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌（右）及衛福部長陳時中（左）今天到立法院就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，兩人彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌（右）、衛福部長陳時中（中）與交通部長王國材（左）今天到立法院，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，三人相互交換意見。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌（右）、衛福部長陳時中（中）與交通部長王國材（左）今天到立法院，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，三人相互交換意見。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌（右）及衛福部長陳時中（左）今天到立法院，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，兩人彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌（右）及衛福部長陳時中（左）今天到立法院，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，兩人彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影

蘇貞昌 民進黨 國民黨

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