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遭影射喬機組員防疫政策 邱顯智：官員放話抹黑護航蘇揆
行政院長蘇貞昌今至立法院進行「3+11」專案報告並備詢，時代力量立委邱顯智在開議前痛批，有官員透過媒體放話，抹黑他開協調會「喬」機組員的「7+7」防疫政策，根本是為了今天要報告的蘇貞昌護航，「指鹿為馬，顛倒是非」。
邱顯智說明，他召開的協調會是針對機組員在飛機上送餐酒等問題，希望民航局、指揮中心能檢討，保護基層空服員，從嚴防疫而不是從寬。相關不實指涉根本就是刻意放話抹黑在野黨，讓在野黨噤若寒蟬，不敢講話。
他痛批，政府應該要將政策講清楚說明白，為錯誤的政策負責，「這當中多少條人命？那些人沒有家屬、沒有小孩嗎？」不過官員卻透過放話拿在野黨墊背，傷害台灣民主，「如果讓這樣的事情一而再再而三發生，未來不會有人願意講真話」。
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