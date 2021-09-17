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撇最弱、最極端 張亞中：朱立倫2016輸300萬票不弱？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席候選人張亞中。本報資料照片
國民黨主席候選人張亞中。本報資料照片

國民黨主席選舉混戰，候選人張亞中異軍突起，誘發黨內擔心深藍復辟聲音，「棄江保朱」氛圍發酵。張今受訪表示，大家都是同志，少一點謀略，多一點的理念，希望這次黨主席選舉是理念、路線、國民黨要往哪個方向之爭。

張亞中認為，江啟臣與朱立倫兩位候選人也都非常優秀，但他們跟大家討論的是如何贏得2022與2024大選，而他主張是如何讓國民黨確定理念與靈魂，自然就會發生朱江棄保的問題。

張亞中說，這是一個君子之爭，有本事就把理念講出來，讓大家來支持他，任何陣營在選舉過程中動員棄保，特別是黨內選舉，是不應該的；每一個人都不是工具，什麼保來保去、棄來棄去，一個要選黨主席的人，不應用棄保方式處理選舉。

對於朱立倫近日表示，民進黨希望國民黨選出最弱、最極端的候選人。張亞中受訪時「對號入座」，稱自己的確沒有很多的金脈，但在理念、精神方面是最強的，也「請教朱立倫」，2016年總統大選輸300多萬票，得票率只有31.04%，還不夠弱？

張亞中續嗆朱立倫，「你說我走極端」，請問推動兩岸和平、結束敵對狀態，追打蔡英文總統論文，成立3億元吹哨基金來揭發蔡政府貪腐、禍國殃民行為，面對蔡總統強有力回擊，捍衛國父孫中山政治思想、堅持中華文化，這些叫極端嗎？

張亞中說，「希望朱立倫能跟我坐下來」，一起來面對這些問題，看看誰是最弱的，誰的思想與論述才是國民黨該走的方向。

黨內傳出，若張亞中當選江造成分裂。張反問，「請問朱立倫、江啟臣，我張亞中當選，你會分裂、出走嗎？」張說，他相信朱江應該不會出走，那如果他們都不會，為什麼認為張亞中當選黨主席，黨會分裂、會有人出走？

張亞中 朱立倫

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