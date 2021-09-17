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美澳外長防長會談聯合聲明納台灣 外交部表示感謝

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
澳洲國防部長Peter Dutton、外交部長Marise Payne與美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀（由左至右）16日在美國華府舉行會談。 路透
澳洲國防部長Peter Dutton、外交部長Marise Payne與美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀（由左至右）16日在美國華府舉行會談。 路透

美國與澳洲外交、國防部長16日發表聯合聲明，表達有意願和台灣強化關係。外交部今天表示，誠摯感謝美、澳繼去年以來，再度在「美澳部長級諮商」AUSMIN聯合聲明納入台灣，公開且堅定表達對台灣的支持。

美國國務院於美東時間16日發布第31屆美澳部長級諮商聯合聲明，指出美國與澳洲重申台灣在印太區域的重要角色，雙方均表達有意願與台灣強化關係，同時強調台灣是領先的民主政體及兩國的關鍵夥伴。美澳並重申支持台灣參與國際事務及和平解決兩岸議題的立場，並將共同強化與台灣在太平洋地區的援贈協調。

外交部發言人歐江安表示，台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐的位置，在區域穩定及繁榮上一向扮演關鍵角色，美國總統拜登政府上任以來，持續聯合理念相近國家，展現對我國的強勁支持，以及對台海和平穩定的高度重視；拜登政府已多次重申恪守台灣關係法及「六項保證」，也強調美國對台承諾「堅若磐石」。

歐江安表示，澳大利亞政府近年來也多次在國際場合公開支持台灣，包括澳洲總理莫里森（Scott Morrison） 今年7月首度公開支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA），6月的澳、日「2+2部長級諮商」及8月首屆澳、法「2+2部長級諮商」兩份聯合聲明均首次提及重視台灣海峽和平穩定的重要性。

歐江安表示，我國政府將在既有的堅實基礎上，持續與美國、澳大利亞以及其他理念相近國家緊密合作，拓展台灣的國際空間，捍衛民主制度與共享價值，及以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

澳洲 外交部 拜登

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