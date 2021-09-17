影／政院3+11報告對她隻字未提 范雲：尊重調查結果

立法院今天開議，行政院長蘇貞昌到立院報告「3+11」決策過程，書面報告昨天公開，內容未提被指是當初協調3+11的民進黨立委范雲。范雲今天被問到報告是否幫她卸責，僅表示尊重行政院調查小組的結果。

范雲今天在立法院受訪時，被問到是否看過報告內容，以及報告對她隻字未提，是否在幫她卸責時，都表示她尊重行政院調查小組的結果，未來也有監察院的調查報告，她的態度都一樣。

媒體追問，報告是否有還原當時的過程，范雲說，她也是昨天看媒體報導，詳細部分尊重政院調查結果。也有媒體問到，政院未提3+11是5月本土疫情的破口，那疫情到底從何而來，范雲說她無法回答，對於調查她尊重政院的調查結果，現在最重要的就是一起團結防疫。

至於被問到事發之後沉默一段時間是否是在等報告出爐幫自己平反，范雲說，她是立委，有繼續依照立院職權參加記者會，她尊重政院的調查結果。