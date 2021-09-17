影／3+11是破口？蘇揆赴立院專案報告
立法院新會期今天開議，行政院長蘇貞昌上午赴立法院，就國籍航空機組員隔離政策「3+11」決策過程專案報告。國民黨委員李貴敏、陳以信、洪孟楷等人在國是論壇，批評該專案報告遲至昨天晚間才送到立法院，且該報告真的提到「3+11」的只有一段，且絲毫沒有向國人道歉的意願。
蘇貞昌進入立法院前被媒體詢問，該專案報告直到昨晚才送到立法院，且有綠委提早就拿到報告的內容，蘇揆回應，該報告不到最後一刻不能定稿，過程中若報告有先流出會加以調查，但不會獨厚特定委員。
進入議場後，藍委洪孟楷等多人就砲聲隆隆，直指政府在犧牲800多人命後還不能深刻檢討反省，沒有交代病毒破口如何產生，也沒有向國人表達歉意。
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