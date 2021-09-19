財務不透明=洗錢漏洞？ 法師：政府放任不實言論攻擊，根本就是對宗教團體的一種污衊

釋常露法師

「宗教立法」這個議題在我國已經討論了非常多年，這十多年來，內政部也曾順應民意，先後多次擬訂《宗教團體法》草案，經行政院通過後，送交立法院審查；但這幾次的《宗教團體法》草案都因諸多條文的行政管制密度過高，有侵犯《憲法》所保障的「信仰宗教自由」之虞，而受到宗教界及法界人士的反對，認為人民有信仰的自由，政府不應過度干預。

「民國106年7月23日」這一天，宗教團體在凱達格蘭大道上舉行了一場史無前例，名為「史上最大科、眾神上凱道」的宗教團體遊行活動，聚集了上萬名宮廟團體和道教信眾，一起對執政者（民進黨政府）喊出宗教界捍衛信仰自由的心聲，這場活動除了主張「捍衛信仰、守護香不能斷火」外，也是對於當時內政部於106年6月間再次提出的《宗教團體法》草案內容表達不滿。這一天可說是台灣宗教人權覺醒的開始，而內政部也從善如流，決定緩推《宗教團體法》草案，直至取得社會共識為止。

（本文出自《宗教基本法×宗教基本權保障》，未經同意禁止轉載。) 如今四年過去了，政府對於「宗教立法」仍舊欠缺積極有效的作為，雖然在民國107年10月間，由前立法委員王金平與三十六位跨黨派立委共同連署，提出了《宗教基本法》草案，並完成一讀，然而在有心人士及對宗教有偏見的少數立委刻意運用網路、媒體帶風向醜化、曲解操弄之下，《宗教基本法》草案最後終告無疾而終，非常令人惋惜。

保障宗教人權，不應無條件要求宗教團體財務透明

其實宗教界從不反對宗教立法管理，反而更希望能有明確的規範讓大家可以依循，然而政府在立法之前，也必須深刻了解宗教界所面臨的難題與想法，《宗教團體法》草案之所以會受到宗教界、人權團體反對的原因，主要在於行政過度干預，多數條文已侵害宗教團體「人事自主」精神及宗教團體「財務自主」。

許多人更莫名地打著「財務透明」的旗幟，要求「宗教團體財務應強制公開透明」，並將「財務不透明」與我國的「洗錢漏洞」做不當的聯結，然而宗教團體並不是營利事業，大部分的財源多是經由信徒基於信仰和認同所做的捐獻，希望藉此讓宗教團體能為社會提供更多神聖性的服務。信徒捐獻則牽涉到個人「隱私權益」，並沒有義務要向不相干的其他民眾公開，強制公開反而有違《憲法》對於宗教團體「隱私」之基本人權的保障。

此外，不論是「宗教財團法人」、「宗教社團法人」，其財務涉及稅務部分，原本即受政府依法監督，且《監督寺廟條例》第9條也有規定：「寺廟收支款項及所興辦事業，住持應於每半年終報告該管官署並公告之。」，因此，政府相關單位對於宗教團體的財務現況均能掌握，卻放任「洗錢漏洞」這種不實言論的攻擊，根本就是對宗教團體的一種污衊與嚴重誤解。

因此，我們認為宗教團體僅需對於捐贈的信徒提供一個可供查詢的機制，並不需要以「財務透明」為由而向不相干的其他民眾公開，以免違背《憲法》中關於「隱私」之基本人權的保障，更何況，完全公開違反「財不漏白」，且表露捐款人的宗教態度……等，都會造成更多不必要的紛爭。

政府應重視宗教土地政策並儘速開放寺廟補辦登記

日前宗教團體在提出的「宗教人權影子報告」中，也提及應妥適規劃宗教團體的「宗教用地」，政府長期忽視宗教團體的用地政策，宗教團體想合法取得並使用宗教土地的法令繁雜且過於苛刻，加上《國土計畫法》業已實施，宗教寺廟用地合法化的問題已刻不容緩。由於我國不動產物權採登記制度，因此「登記主體」為宗教團體成為能否取得宗教用地的重點，寺院宮廟要如何確立合法性的主體，相關主管機關也未提供處理方法。

政府雖曾幾次辦理寺廟補辦登記，但因宣導不足又門檻過高，至今仍有許多寺院宮廟未完成登補辦登記，這些尚未完成補辦登記的寺院宮廟將來要如何合法擁有不動產，依舊無法得到完整的解決方式，政府主管機關應正視此一問題，並再擴大補辦一次寺院宮廟登記，積極輔導尚未完成寺院宮廟登記的宗教團體能夠儘速合法化，並協助宗教團體取得「登記主體」資格，以確保其在《國土計畫法》等相關法律規範下，能夠順利合法取得「宗教用地」，以達到宗教團體永續發展的目的。

宗教可說是人民心靈的守護者，是難能可貴的珍寶，我們期待政府能正視宗教團體的心聲，儘速完成《宗教基本法》的立法，進而再訂立《宗教團體法》等相關宗教法規，讓我國的「宗教自由」保障法制與世界先進國家接軌，落實聯合國《公民與政治權利國際公約》第18條以及大法官會議釋字第573號解釋的精神。讓「信仰宗教自由」在美麗的寶島──台灣獲得實現，並使台灣的宗教團體保有完善健全的發展空間，脫離凡塵俗事的干擾，致力於宗教教義的推展，提供國人「精神食糧」，安定「世道人心」！

（本文出自《宗教基本法×宗教基本權保障》，作者為中華佛教比丘尼協進會理事長）