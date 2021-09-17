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國門再傳淪陷 孫大千：派已打兩劑疫苗官員清消機場
國門再度淪陷，桃勤清消女員工確診Delta，也讓高風險人員疫苗遲無法打滿兩劑問題再浮上檯面。前立委孫大千今也質疑，既然決戰邊境是台灣防疫重要關鍵，為什麼機場和飛行器的清理人員沒辦法優先完整接種兩劑疫苗？
孫大千也批評，民進黨究竟還要夾帶多少徒子徒孫在第二類中央與地方政府防疫人員施打的名單裏？究竟還要暗崁掉多少國際疫苗？在病毒面前如此貪生怕死，要如何讓台灣人民相信，民進黨的官員們會在解放軍面前捍衛台灣？
孫大千表示，機場的工作人員是守在第一線的高風險族群，為什麼他們只有一劑疫苗的保護力？而第2類的官員卻可以早早就打好打滿國際疫苗？
孫大千說，民進黨一方面不敢公布第2類官員名單，另一方面又不斷地膨脹第2類人數，把台灣現有的國際疫苗幾乎完全吃到飽。要不要乾脆就派這些官員去負責機場和飛行器的清理和消毒工作？
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