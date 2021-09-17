快訊

在辦公室工作比餐廳內用更危險？專家曝10個最易染疫之處

1000元國旅券怎抽看這！觀光局：這天前登記有4次機會

蘇貞昌3+11報告未檢討防疫破口 江啟臣：官官相護

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣(中)。本報資料照片
國民黨主席江啟臣(中)。本報資料照片

立法院今天開議，行政院蘇貞昌將到院專案報告3+11決策過程，書面報告昨天傍晚才送至立院。但12頁報告中，除隻字未提3+11決策是日前本土新冠疫情大爆發防疫破口。國民黨主席江啟臣上午批評，官官相護。

江啟臣表示，就是3+1這個輕忽的決策，令國內數以萬計的民眾染疫、800餘名國人染疫過世，進而導致數千億台幣的經濟重創。

江啟臣說，本以為行政院終於有勇氣檢討3+11所造成的過失與錯誤，但在通篇檢討報告裏，只看到推卸、吹捧、避重就輕，竭盡所能的歌功頌德政績一番。

江啟臣質疑，蘇貞昌今天的報告，隻字未提3+11的破口「推手」、民進黨立委范雲，到底是要護航什麼？隱瞞什麼？倉促開放3+11，沒有配套、沒有科學依據，到底中間是誰在施壓？

江啟臣說，既然報告言明，錯誤決策是由中央流行疫情指揮中心指揮官臣實中下令，難道不用懲處陳？沒有人需要因此負責？蘇貞昌說「防疫決策不可能都盡善盡美」，但防疫決策也不可以漏洞百出。

江啟臣認為，台灣的防疫成績並非偶然，是國人共同努力所築起的防護網，政府現在有功勞就搶收割，有過失全是別人的心態，對缺乏疫苗保護的台灣，只會有害無益。

江啟臣 蘇貞昌 行政院

延伸閱讀

影／3＋11報告「沒破口」且提前流出 蘇貞昌回應了

黨員盛讚：江啟臣是最有氣度、用生命捍衛中華民國的黨主席

COVID-19疫苗累計到貨1700萬劑 蘇貞昌：輪到趕快打

影／張亞中移考紀風波 江啟臣：參與者有必要還原真相

相關新聞

影／3＋11報告「沒破口」且提前流出 蘇貞昌回應了

立法院新會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌報告「3＋11」決策及備詢。行政院昨晚將「3＋11」決策調查報告送至立法院，不過...

影／3+11是破口？蘇揆赴立院專案報告

立法院新會期今天開議，行政院長蘇貞昌上午赴立法院，就國籍航空機組員隔離政策「3+11」決策過程專案報告。國民黨委員李貴敏...

國門再傳淪陷 孫大千：派已打兩劑疫苗官員清消機場

國門再度淪陷，桃勤清消女員工確診Delta，也讓高風險人員疫苗遲無法打滿兩劑問題再浮上檯面。前立委孫大千今也質疑，既然決...

蘇貞昌3+11報告未檢討防疫破口 江啟臣：官官相護

立法院今天開議，行政院長蘇貞昌將到院專案報告3+11決策過程，書面報告昨天傍晚才送至立院。但12頁報告中，除隻字未提3+...

全力促成竹竹合併升格 林智堅認：不會選竹縣長

大新竹合併升格議題延燒，新竹市長林智堅今天上廣播節目，被追問是否不會最後跑去選新竹縣長，會全力促成新竹合併升格？林多次點...

【重磅快評】促轉會轉型中正紀念堂 輕忽民眾自主性

促轉會日前提出中正紀念堂轉型方案，連日來引起各方討論。在21世紀當代，中正紀念堂因應不同民意，或有重新檢視必要，但是否應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。