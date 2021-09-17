蘇貞昌3+11報告未檢討防疫破口 江啟臣：官官相護

立法院今天開議，行政院長蘇貞昌將到院專案報告3+11決策過程，書面報告昨天傍晚才送至立院。但12頁報告中，除隻字未提3+11決策是日前本土新冠疫情大爆發防疫破口。國民黨主席江啟臣上午批評，官官相護。

江啟臣表示，就是3+1這個輕忽的決策，令國內數以萬計的民眾染疫、800餘名國人染疫過世，進而導致數千億台幣的經濟重創。

江啟臣說，本以為行政院終於有勇氣檢討3+11所造成的過失與錯誤，但在通篇檢討報告裏，只看到推卸、吹捧、避重就輕，竭盡所能的歌功頌德政績一番。

江啟臣質疑，蘇貞昌今天的報告，隻字未提3+11的破口「推手」、民進黨立委范雲，到底是要護航什麼？隱瞞什麼？倉促開放3+11，沒有配套、沒有科學依據，到底中間是誰在施壓？

江啟臣說，既然報告言明，錯誤決策是由中央流行疫情指揮中心指揮官臣實中下令，難道不用懲處陳？沒有人需要因此負責？蘇貞昌說「防疫決策不可能都盡善盡美」，但防疫決策也不可以漏洞百出。

江啟臣認為，台灣的防疫成績並非偶然，是國人共同努力所築起的防護網，政府現在有功勞就搶收割，有過失全是別人的心態，對缺乏疫苗保護的台灣，只會有害無益。