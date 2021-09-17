全力促成竹竹合併升格 林智堅認：不會選竹縣長

大新竹合併升格議題延燒，新竹市長林智堅今天上廣播節目，被追問是否不會最後跑去選新竹縣長，會全力促成新竹合併升格？林多次點頭說「是」，並說他去選新竹縣長就跟說去選桃園一樣，這都必須先辭去市長職務才能參選，真的沒那麼容易。

林智堅今天早上8點接受媒體人黃暐瀚「POP撞新聞」節目直播專訪，由於連日來林的倡議被外界連結有選舉考量，黃直球對決詢問林實際參選規畫為何？到底之前有沒有想要選過桃園？入閣也不接受嗎？

林智堅說，傳言都是傳言，自己也聽過更荒謬的，說自己什麼時間點要離開市長，但最後都不攻自破，並強調曾說過「我不會參選桃園市」，只是自己聲量不如鄭文燦市長來得大，且過去鄭就曾說過「沒聽過林智堅要來桃園選」，直到講了「林智堅不在桃園政治版圖」才受到大家關注。

「政治是瞬息萬變的」，林智堅也認為，自己從政超過20年，始終認為政治工作是無法做規畫的，過去多次重申目標做好做滿、不會到桃園選，但民眾媒體解讀都不一樣，換個角度思考其實也是對自己另外一種肯定，他不會去爭辯，並說自己此刻就是盡力做好政治工作，其他就看老天爺的安排。

至於是否不會有入閣打算？林智堅則以「人在江湖」表明，自己是受到國家栽培的政治工作者，不太可能照著個人意志走，但強調若可以希望把市長工作做好做滿。

黃暐瀚也追問促成第七都看來可能性不小，林是否決定參選未來的直轄市長？林智堅再次表示，自己是提倡議的人，應該要留下來，但也許黨內還有其他同志，自己會尊重黨內的提名機制，「若有機會為大家服務，是我的榮幸。」

由於不少民眾也質疑林智堅「為何之前都不提」，選前才提合併升格的構想，這時機敏感。林智堅則說，「因為沒有找到適合說的機會」，之前忙市政又遇到疫情，也看到全球供應鏈重組與竹科發展的需要，才會透過專訪提出大新竹合併的倡議。

林也強調，新竹未來若升格直轄市不僅能增加財政資源，也會讓行政效率變高，並希望大家不要選舉考量看待，是為了讓市民縣民福祉與城市與國家發展更有競爭力。

林智堅也重申，修法升格是縣長楊文科的主張，自己的想法也與楊文科一致，因此希望不分藍綠、分進合擊為升格第七都努力，柯建銘總召當時是就修法層面來說明，沒想到卻變調，更招致國民黨攻擊，但他強調「修法主張是楊文科提的，不是我」。