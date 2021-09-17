【重磅快評】促轉會轉型中正紀念堂 輕忽民眾自主性

促轉會日前提出中正紀念堂轉型方案，連日來引起各方討論。在21世紀當代，中正紀念堂因應不同民意，或有重新檢視必要，但是否應如促轉會開腸剖肚式的「轉型」，顯然大有討論空間。

促轉會稱要改造中正紀念堂威權象徵空間，園區內包括牌樓、廣場、大道、角亭、階梯等都要調整，園區內帶有崇拜、仰望視角的路徑，也該改善。但隨機問問在中正紀念堂園區休憩的遊客是否感受到這些威權象徵，答案大約都是不。

中正紀念堂1970年代末設計時，固然深具崇敬帝王的象徵語彙，例如正面牌樓是仿古代皇陵牌樓的「五間六柱十一樓」規制，希望讓觀者通過牌樓後走向筆直的瞻仰大道，再走上堂體前代表蔣中正享壽數的89階階梯。但時至今日，這些所謂威權語彙除了設計者，大概只有研究多時的促轉會了解。

然而對當今遊客來說，所謂威權的牌樓除是拍照最佳景點，還是各種活動集合點；寬廣大道也是拍照最佳背景，正好襯托乾淨人影；長長階梯則可供小坐休憩，還能連擺各種美姿。至於自由廣場，早就是眾多活動舉行的絕佳場地，從雲門舞集到柏林愛樂等國內外名團都在此處與民同歡，還是野百合學運歷史場景。促轉會眼中的威權空間，人民早已自主重新定義。

若說人民不該昧於無知，不解這些威權象徵意義還自得其樂，促轉會重點也應放在加強知識教育，讓民眾了解其設計原意，再自主判斷。比如重現當年時空，解釋為何會有此崇拜帝王般的威權思考及設計，再進一步討論當今該如何面對這些威權象徵。

或許，台灣當代還有人信服這些象徵，但更可能的是，多數民眾身為自主決定意志的「能動者」，早已用自己遊園方式，化解當年硬體蘊含的威權意涵。當硬體明明已被民眾重新詮釋，促轉會若還認定改變硬體才是真理，恐怕又是不尊重民眾自主詮釋。

再者，促轉會真想將中正紀念堂園區改造為「反省威權歷史公園」，若原樣保留當年設計園區，不正好有如保存歷史膠囊，密封所謂威權設計，更可供後人省思？否則一旦全部拆除，一來失去批評基礎，無從參照，二來浪擲預算，徒然多了個毫無特色的公園，反而更沒意義。

促轉會認定移除蔣中正銅像才叫轉型正義的一廂情願，也在日本政治學家小笠原欣幸的媒體投書凸顯。小笠原欣幸這篇投書指出，中正紀念堂一直是他向日本學生推薦的指標性定點，那巨大的銅像與炫耀的三軍儀隊儀式，留下那個年代的原味，對海外的旅客提供非常好的民主教育機會。這又再次顯示，涉及威權的硬體並非只有拆除一解，後人自有詮釋。