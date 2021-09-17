影／3＋11報告「沒破口」且提前流出 蘇貞昌回應了

立法院新會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌報告「3＋11」決策及備詢。行政院昨晚將「3＋11」決策調查報告送至立法院，不過昨晚報告提前流出，立委不滿怒嗆蘇貞昌。對此，蘇貞昌上午回應，立院報告如期送達，由於疫情變化快速，疫苗製作戰戰兢兢，不到最後一刻都沒有定稿，如有外流會查清楚。

昨晚報告提前流出，讓不少立委大為不滿。立委邱顯智昨晚在臉書PO文表示，立法院等不到的報告，卻在江湖上流傳，立院同仁多次詢問明天「3+11」的報告，何時可以送到立法院，得到的答案都是：明天上午7:30。沒想到，稍早江湖上卻已經流出報告定稿本，而手上的這份，也是從記者手上輾轉獲得，「這是行政部門面對立法院該有的態度嗎？」

另，12頁報告內文並未詳述會議決策經過，也未論定「3+11」是5月疫情爆發破口。

今上午蘇貞昌說，政院所有該給立院的報告都如期送達，由於疫情變化快速，政院也戰戰兢兢，不到最後一刻都還沒定稿，如果有還沒完全定稿外流，會查清楚。對於媒體詢問為何報告沒有提到立委范雲，蘇貞昌未回應。