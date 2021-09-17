3+11報告自誇防疫成果 蔣萬安：染疫民眾情何以堪？

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委蔣萬安。圖／取自蔣萬安臉書
國民黨立委蔣萬安。圖／取自蔣萬安臉書

立法院今天開議，行政院長蘇貞昌應邀將赴立院進行「3+11」專案報告並備詢，書面報告昨晚7時送抵立法院，但未提及破口，引發在野立委質疑。國民黨立委蔣萬安表示，內容僅僅12頁（還有2頁為附表），光是談防疫成果就占了3頁半，蘇揆進行這樣的專案報告，還能「深感榮幸」？他看了直搖頭。

蔣萬安指出，等待將近3個月，行政院終於趕在明天質詢前一天傍晚，將國籍航空機組員隔離「3+11」 決策過程專案報告送到立法院。

蔣萬安說，但這樣的報告內容，不僅無法解開各界對於3+11決策的質疑，報告內一段「在防疫過程所做的每一個決定、每一項決策，不可能都盡善盡美」，意圖雙手一攤帶過，這讓無辜染疫的民眾及家庭情何以堪？民眾能夠接受嗎？

蔣萬安也說，不僅是「3+11」，疫情期間包含疫苗施打及採購政策、紓困與振興等等，有太多問題需要向蘇貞昌及官員好好請教，接下來即將進入總質詢，他會持續監督，為大家發聲。

蔣萬安 立法院 行政院

延伸閱讀

COVID-19疫苗累計到貨1700萬劑 蘇貞昌：輪到趕快打

3+11報告仍未送立院 國民黨團：明天讓蘇貞昌正視訴求

游錫堃幫喊話...高鐵宜蘭設址四城引爭議 蘇貞昌：還沒定案

蔣萬安今晚線上談藻礁 讓討論度升溫至公投前

相關新聞

政院「3+11」報告曝光 主訴IC產業、機組員身心考量

立法院明（17）日將開議，根據已曝光的行政院長蘇貞昌明日將說明的「3+11 決策專案報告」書面報告，以我國IC產業外銷產...

政院報告公開！蘇貞昌稱3+11「擋住英國變種病毒」 未提防疫破口

立法院明天開議，行政院長蘇貞昌將到院報告3+11決策過程。書面報告晚間送達立院。報告中表示，3+11機組員防疫管理模式是...

3+11報告仍未送立院 國民黨團：明天讓蘇貞昌正視訴求

立法院明天開議，行政院長蘇貞昌應邀到立院做3+11專案報告。國民黨團總召費鴻泰表示，3個月前就說要報告，報告到現在沒有看...

3+11報告自誇防疫成果 蔣萬安：染疫民眾情何以堪？

立法院今天開議，行政院長蘇貞昌應邀將赴立院進行「3+11」專案報告並備詢，書面報告昨晚7時送抵立法院，但未提及破口，引發...

內政部指北市突停社宅 民眾黨：認知作戰是國家衰敗開始

台北市長柯文哲日前說，北市社宅為怕債留子孫，要開始「停看聽」，檢討營運錯誤，內政部即發表新聞稿指「台北市突停社宅」。對此...

影／陳柏惟稱未阻擋國際疫苗進口 遭顏寬恒抨擊說謊

台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案下月23日投票，陳柏惟強調自己是優秀立委，也沒有阻擋國際疫苗進口，前立委顏寬恒今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。