3+11報告自誇防疫成果 蔣萬安：染疫民眾情何以堪？
立法院今天開議，行政院長蘇貞昌應邀將赴立院進行「3+11」專案報告並備詢，書面報告昨晚7時送抵立法院，但未提及破口，引發在野立委質疑。國民黨立委蔣萬安表示，內容僅僅12頁（還有2頁為附表），光是談防疫成果就占了3頁半，蘇揆進行這樣的專案報告，還能「深感榮幸」？他看了直搖頭。
蔣萬安指出，等待將近3個月，行政院終於趕在明天質詢前一天傍晚，將國籍航空機組員隔離「3+11」 決策過程專案報告送到立法院。
蔣萬安說，但這樣的報告內容，不僅無法解開各界對於3+11決策的質疑，報告內一段「在防疫過程所做的每一個決定、每一項決策，不可能都盡善盡美」，意圖雙手一攤帶過，這讓無辜染疫的民眾及家庭情何以堪？民眾能夠接受嗎？
蔣萬安也說，不僅是「3+11」，疫情期間包含疫苗施打及採購政策、紓困與振興等等，有太多問題需要向蘇貞昌及官員好好請教，接下來即將進入總質詢，他會持續監督，為大家發聲。
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