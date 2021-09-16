公視法修正草案預告 公視董事：贊同下修任命門檻

文化部昨預告公共電視法修正草案，引發外界質疑。公視董事認為下修審查委員會同意門檻，有助於董事順利產生，能為公視營運解套，至於由行政院長指定董事長人選，有董事認同，也有董事存疑，覺得應交由社會公開辯論。

公視法修正草案內容包括放寬政府捐贈公視基金會經費的上限限制；現任董事17人至21人降至11人至15；董監事審查委員會從四分之三以上同意門檻降為三分之二；行政院提名董事時，應指定一人為董事長；業務範圍新增國際傳播服務及交流、多元族群及區域需求之傳播服務。

公視董事會今下午召開，但僅宣布文化部已預告公視法修正草案，並未進入實質討論，預計留待下次董事會時再交換意見。

公視董事邱家宜受訪時表示，先前社會各界已討論過公視法修法，公視董事會也曾提出修正版本，這次的修法方向在預料之中，她認為，「只要有進展，都是好事」，尤其是放寬政府捐贈公視基金會經費的規定，是公視迫切需要的事。

至於下修公視董事人數、審查委員會同意門檻，邱家宜表示，先前門檻確實太高，導致第5屆到第7屆董事都難產，她所任的第6屆董事會至今延任近兩年，「太離譜了！」

她進一步指出，董事遲遲無法順利產生，對公廣集團運作影響很大，由於延任董事早已超出法定任期，僅屬於看守性質，在正當性不足的情況下，不適合作出重大決策；公視董事吳瑪悧也贊同應下修門檻，吳瑪悧說，這屆董事勉強延任，但根本無法做重大決策，對公視營運很傷，這件事一定要解決。

對於修法後將由行政院長指定公視董事長人選，邱家宜說，董事會組成應是完整陣容，過去董事人選遭審查委員東刪西刪，甚至把本來最有機會當董事長的人刪掉，未來若有明確的董事長人選，更像一整個團隊概念，或許可帶來夾帶其它董事過關的效果。

但她不諱言，過去提名董事人選時，都是先佈暗樁，選定幾個可能的董事長人選，未來董事長人選提前曝光，浮上檯面，可能在審查階段會發生整組董事會都被否決掉的窘境。

吳瑪悧則表示，她沒有既定立場，但由行政院長指定董事長「確實聽起來不那麼好」，應交由社會各界公開討論。她認為，理想面上，公視董事長應由董事互相推舉，但就實務面來看，無法否認由黨政關係良好的人擔任董事長，將有助於募款、遊說，對公視爭取經費更有利。

除此之外，修正版本也新增國際傳播服務及交流業務，遭質疑是為公視承接國際影音平台開巧門，邱家宜表示「不是開巧門，應該是開大門才對」，她解釋，公視目前就有在做國際傳播，修法只是讓公視執行國際傳播業務更具法源依據。

邱家宜強調，國際傳播不等於國際宣傳，若在公視法架構下，以公視具備獨立、不受政黨介入的特性，更適合做國際傳播，未來若公視可以承接國際影音平台當然是好事。