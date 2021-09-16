內政部指北市突停社宅 民眾黨：認知作戰是國家衰敗開始

台北市長柯文哲日前說，北市社宅為怕債留子孫，要開始「停看聽」，檢討營運錯誤，內政部即發表新聞稿指「台北市突停社宅」。對此民眾黨表示，「認知作戰是國家衰敗的開始」，柯從頭到尾都沒有說要停蓋社宅，但內政部卻發新聞稿抹黑北市府，民進黨一條龍式地搞認知作戰、扭曲原意，不能掩蓋中央執政無能的事實。

民眾黨指出，柯文哲上任來已經完工3513戶社宅，還有近1萬戶正在興建中，總數達1萬8928戶，因為有實際興建經驗，才會認知到財政問題會是接下來要面對的重大難題，然而民進黨政府不思進取，社會住宅興建牛步，至今連一戶都未完工，卻有臉指責認真實踐居住正義的台北市，「臉皮之厚令人瞠目結舌」。

民眾黨表示，蔡英文總統競選時承諾8年要蓋20萬戶社會住宅，並且要落實居住正義保障年輕人的生存權利，但蔡英文上任5年，至今真的由中央獨立興建完工的戶數是「0」，「蔡總統的社宅政見，最大執行者不是內政部而是台北市政府」，且中央規劃直接興建的8萬2824戶社會住宅中，僅有317戶是中央發包決標，剩下的2907戶已完工社宅是地方蓋好移交給中央管理，剩餘的7萬2729戶通通還在規劃中，「中央光在紙上畫大餅，實際上有沒有能力蓋好社宅都是問題」。