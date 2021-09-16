內政部指北市突停社宅 民眾黨：認知作戰是國家衰敗開始
台北市長柯文哲日前說，北市社宅為怕債留子孫，要開始「停看聽」，檢討營運錯誤，內政部即發表新聞稿指「台北市突停社宅」。對此民眾黨表示，「認知作戰是國家衰敗的開始」，柯從頭到尾都沒有說要停蓋社宅，但內政部卻發新聞稿抹黑北市府，民進黨一條龍式地搞認知作戰、扭曲原意，不能掩蓋中央執政無能的事實。
民眾黨指出，柯文哲上任來已經完工3513戶社宅，還有近1萬戶正在興建中，總數達1萬8928戶，因為有實際興建經驗，才會認知到財政問題會是接下來要面對的重大難題，然而民進黨政府不思進取，社會住宅興建牛步，至今連一戶都未完工，卻有臉指責認真實踐居住正義的台北市，「臉皮之厚令人瞠目結舌」。
民眾黨表示，蔡英文總統競選時承諾8年要蓋20萬戶社會住宅，並且要落實居住正義保障年輕人的生存權利，但蔡英文上任5年，至今真的由中央獨立興建完工的戶數是「0」，「蔡總統的社宅政見，最大執行者不是內政部而是台北市政府」，且中央規劃直接興建的8萬2824戶社會住宅中，僅有317戶是中央發包決標，剩下的2907戶已完工社宅是地方蓋好移交給中央管理，剩餘的7萬2729戶通通還在規劃中，「中央光在紙上畫大餅，實際上有沒有能力蓋好社宅都是問題」。
民眾黨說，台北市能克服諸多困難與衝突，逐步實踐居住正義，背後不僅有許多公務人員的付出，也有賴整體市民的支持，「執政黨卻為了政治鬥爭而抹滅眾人努力的心血，民進黨果然施政無能，鬥爭第一」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言