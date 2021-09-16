影／陳柏惟稱未阻擋國際疫苗進口 遭顏寬恒抨擊說謊
台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案下月23日投票，陳柏惟強調自己是優秀立委，也沒有阻擋國際疫苗進口，前立委顏寬恒今天強調，陳柏惟在立法院投票反對加購4000萬劑國際認證疫苗，是不爭的事實。
民進黨已表態反對陳柏惟的罷免案，陳柏惟連日也積極在地方服務和建設勘查，他自認是優秀立委，質詢出席率100%，他上次立委選舉的對手前立委顏寬恒質疑陳阻擋國際疫苗，陳柏惟說，自己不可能擋疫苗。
顏寬恒今天回應指出：「陳柏惟委員，政治人物不可以時常把謊話掛在嘴邊，以為欺騙就可以暪混過關，在這個網路時代，你的一言一語都會被記錄下來。」
顏寬恒說：「6月18日，陳柏惟委員在立法院投票反對加購4000萬劑國際認證疫苗，也投票反對公開3+11，導致台灣疫情擴散的會議紀錄，這是不爭的事實，也導致台中海線屯區鄉親民不聊生，長輩打不到疫苗，都是你的反對票造成的結果，不是顧左右而言他，或是裝做沒事就可以瞞混過關，政治人物最重要的是誠信，陳柏惟委員你連自己做過的事情都不敢承認，我們還能相信你什麼？」
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