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支持立陶宛！AIT執行理事藍鶯：歐洲紛紛出現挺台決議案

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
駐美代表蕭美琴（右）與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson，左）。圖／駐美代表處提供
駐美代表蕭美琴（右）與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson，左）。圖／駐美代表處提供

美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）16日受邀在台灣智庫遠景基金會和華府智庫新美國安全中心（CNAS）合辦的研討會活動中致詞，她談到中國大陸為「台灣代表處」施壓立陶宛，而歐洲議會出現越來越多支持台灣的決議案，反應國際社會支持台灣在國際舞台的參與。

藍鶯表示，多數國家有其一個中國政策，但這並不妨礙與台灣建設性往來或合作。

立方以「在一個中國原則下，立陶宛決心和歐盟及世界上其他許多國家一樣，發展與台灣的互利關係」，未改變同意台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」的決定；美國國務卿布林肯上月通話、本月會晤，表態支持立陶宛。

藍鶯說，歐洲各國議會也陸續通過支持台灣的決議案，瑞士議會通過深化對台關係的提案，中國大陸試圖施壓立陶宛要求其改變作法，歐盟輪值主席國斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）致函歐盟會員國領導人表示，歐盟必須和立陶宛站在一起，對抗中國大陸施壓，且不能屈服於陸方貿易威脅。

北京召回駐立陶宛大使表示抗議，並要求立陶宛也召回駐陸大使，路透報導，中國大陸開始增加與波羅的海國家貿易的難度，停止食品進口；楊薩在信中表示，台灣仍是歐盟重要夥伴，這點不應否認。

此外，藍鶯表示，台海局勢穩定對美日和國際盟友愈發重要，要還擊中國大陸侵略行為，台灣應持續致力於只有她自己才能做出的改變，「台灣必須盡快建立強大嚇阻力量，台灣需要真正的非對稱力量以及強大後備軍力，這是真實迫切的需求。」

立陶宛 歐盟

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