美前國安顧問籲拜登政府 嚇阻大陸侵台為主要國安目標

美國前國安顧問歐布萊恩撰文指出，在阿富汗之後，拜登政府的主要國安目標，應是嚇阻中國大陸入侵台灣；歐布萊恩並再度提出「豪豬論」。

美國前總統川普任內的國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）與國安會前幕僚長葛雷（Alexander Gray）15日在華爾街日報發表評論，指美國從阿富汗撤軍的混亂局面，讓中國大陸宣傳美國軟弱，警告美國的盟友與夥伴恐遭美方拋棄，並有媒體稱台灣可能遭遇與阿富汗同樣命運。

文章指出，過去一年來，北京加大對台軍事、經濟、政治施壓，沒有緩和的跡象；在阿富汗之後，嚇阻中國大陸入侵台灣造成嚴重破壞，必須是拜登政府的主要國安目標。

歐布萊恩與葛雷認為，華府與台北可以立即採取措施，以嚇阻中國大陸入侵台灣，文中並提出幾個優先事項。首先，美國及其歐洲盟友應向台北提供大量海軍打擊飛彈；其次，台灣應從美方獲得迅擊空投水雷或其他先進水雷技術；第三，台灣可部署刺針飛彈於警察局；最後，台灣得提升後備力量。

歐布萊恩去年擔任國安顧問時，曾在一場活動上建議台灣加強國防，把自己變成帶刺的豪豬，因為獅子通常不愛吃豪豬。

另據美國之音報導，曾任美國國防部副助理部長的柯伯吉（Elbridge Colby）出版新書，台灣在其書中是重點討論案例。柯伯吉認為，台灣既是美國西太平洋防線的戰略要塞，也是美國「拒絕戰略」的試金石；若中國大陸拿下台灣，他們的軍隊可以投射到中太平洋，對日本、菲律賓的軍事力量進行破壞。

柯伯吉指出，「拒絕戰略」的重中之重正是保衛台灣，因為這是北京的目標，台灣是美國的盟友，同時涉及到美國的威懾力是否能保持；柯伯吉說，由於資源稀缺，美國不應該同時在別的戰線投放多餘資源，應確保能夠保護台灣。