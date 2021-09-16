行政院3+11報告未提破口 藍委怒：把人民當白癡

立法院明天開議，行政院長蘇貞昌應邀將赴立法院進行「3+11」專案報告並備詢，書面報告晚間7時送抵立法院，但未提及破口，引發在野立委抨擊；國民黨立院黨團已揚言不會善罷甘休，民進黨團也祭出甲動備戰。

國民黨立委賴士葆抨擊，報告內容美化「3+11」的錯誤政策，還大言不慚吹噓防疫成果；若真是這樣，為何會造成今年疫情爆發、全國升為三級警戒，以至於衍生後來的「3+11」加強版？

賴士葆表示，民進黨政府沒有一絲反省檢討，以為事情過了，就可以隨便硬拗，把立委和全國人民當白癡，怎麼好意思把這種報告送到立院，他怒批「蘇貞昌臉皮比牆還厚，子彈都穿不過」。